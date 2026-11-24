JawaPos.com - Kementerian Agama mengumumkan pembukaan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 2027.

Kuota tahun ini sebanyak 188.968 kursi, tersebar di 58 PTKIN dan satu perguruan tinggi negeri (PTN).

"Kita baru meluncurkan penerimaan calon mahasiswa baru PTKIN yang dari tahun ke tahun jumlah (pendaftar) terus meningkat," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (24/11).

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Menag mengatakan PTKIN kini bukan lagi sekadar pilihan alternatif bagi lulusan sekolah menengah atas.

PTKIN telah membuktikan diri sebagai destinasi pendidikan utama yang kian kompetitif dan diminati luas oleh masyarakat.

Ketua Panitia Nasional PMB-PTKIN Abdul Aziz mengatakan, pada seleksi tahun ini, calon mahasiswa dapat memilih 1.392 program studi (prodi).

Yakni terdiri atas 1.351 prodi keagamaan atau 97,05 persen dan 41 prodi umum atau 2,95 persen.

PMB-PTKIN 2027 menyediakan tiga jalur seleksi, yakni Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN) dengan kuota 72.677 kursi, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) sebanyak 78.192 kursi, serta jalur mandiri sebanyak 38.099 kursi.

SPAN-PTKIN merupakan jalur seleksi berdasarkan prestasi akademik yang mempertimbangkan nilai rapor dan portofolio pendukung tanpa melalui ujian tertulis.

Sementara itu, UM-PTKIN dilaksanakan melalui ujian berbasis komputer menggunakan Sistem Seleksi Elektronik (SSE).

Adapun jalur mandiri diselenggarakan dan dikelola secara independen oleh masing-masing perguruan tinggi.

"PMB-PTKIN 2027 juga diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan dan memperluas akses pendidikan tinggi Islam melalui enam pilar transformasi dan 17 inovasi kunci," kata Abdul Aziz.

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Dia menjelaskan, enam pilar tersebut meliputi integrasi layanan digital, pendampingan pilihan studi dan kesiapan ujian, penguatan mutu seleksi dan analitik prediktif, pemantauan berbasis data, aksesibilitas dan layanan inklusif, serta perluasan jangkauan.

Dalam integrasi layanan digital, panitia menghadirkan sistem registrasi dan pembayaran terpadu, sentralisasi administrasi, serta layanan bantuan berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui chatbot.

Selain itu, peserta akan memperoleh fasilitas pendampingan pemilihan program studi berdasarkan portofolio, try out digital, dan simulasi ujian untuk membantu memetakan potensi serta kesiapan mengikuti seleksi.

Penguatan mutu seleksi dilakukan melalui verifikasi portofolio digital dan pemanfaatan analitik prediktif untuk memperkirakan keberhasilan studi.

Sistem pemantauan berbasis data juga disiapkan melalui dasbor operasional bagi sekolah dan siswa serta dasbor strategis bagi pimpinan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dari sisi inklusivitas, PMB-PTKIN 2027 menyediakan akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas serta menerapkan standar aksesibilitas web WCAG 2.1 AA.

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Perluasan jangkauan dilakukan melalui penyediaan aplikasi pendaftaran dalam empat bahasa dan sosialisasi berbasis wilayah di enam provinsi prioritas.

Untuk jadwal seleksi, pendaftaran akun sekolah jalur SPAN-PTKIN dimulai pada 1 Desember 2026, sedangkan pendaftaran akun siswa dibuka pada 4 Januari 2027.

Proses finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) berlangsung pada 4-31 Januari 2027. Hasil seleksi SPAN-PTKIN dijadwalkan diumumkan pada 7 April 2027.

Adapun pendaftaran dan pembayaran UM-PTKIN dibuka pada 13 April hingga 4 Juni 2027.