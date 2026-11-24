JawaPos.com - Studium Generale Magister Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bahas Etika Bisnis Islam dan Praktik Good Corporate Governance: Sinergi Nilai Moral dan Profesionalisme dalam Tata Kelola Lembaga Modern, Selasa (24/11).

Dalam kegiatan tersebut, Dr. Wahyu Prasetyawan memaparkan pentingnya integrasi etika bisnis dan Good Corporate Governance (GCG) dalam membangun perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Menurut Wahyu, setiap perusahaan pada dasarnya didirikan untuk bertahan dalam jangka panjang. Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan modal finansial, tetapi juga harus memiliki kepercayaan dari masyarakat.

”Supaya dia bisa bertahan terus-menerus, kira-kira apa yang menjadi modal? Trust. Uang itu bisa datang belakangan sebetulnya. Yang utama itu trust dulu,” papar Wahyu.

Dia menjelaskan, keberadaan perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan saling membutuhkan.

Perusahaan membutuhkan masyarakat sebagai konsumen agar produknya tetap memiliki pasar. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

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Hubungan timbal balik tersebut membutuhkan kepercayaan dari kedua belah pihak.

Masyarakat harus percaya terhadap kualitas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Sementara perusahaan harus menjaga kepercayaan tersebut melalui tata kelola yang bertanggung jawab.

”Trust itu sangat penting. Supaya bisa menjembatani kebutuhan antara supply and demand. Supaya kebutuhan kita dalam bentuk barang dan jasa itu bisa disediakan oleh perusahaan,” ujar Wahyu Prasetyawan.

Good Corporate Governance untuk Membangun Kepercayaan Wahyu menjelaskan, konsep etika bisnis dan GCG berkembang dari perhatian para akademisi terhadap berbagai persoalan dalam praktik perusahaan, termasuk tindakan kecurangan atau fraud.

Menurut dia, masyarakat membutuhkan perusahaan untuk menyediakan berbagai kebutuhan. Namun, perusahaan juga harus menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Karena itu, etika bisnis dan GCG diperlukan agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Dia mencontohkan, perusahaan yang memproduksi barang dan jasa harus memastikan produknya tidak merugikan konsumen. Perusahaan juga perlu memperhatikan dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan.

”Perusahaan yang menghasilkan mobil juga harus comply dengan soal lingkungan. Makanya sekarang banyak electronic vehicle,” tutur Wahyu Prasetyawan.

Mahasiswa Diajak Menganalisis Sustainability Report Dalam Studium Generale tersebut, Wahyu juga mengajak mahasiswa mempelajari praktik tata kelola perusahaan melalui laporan keberlanjutan atau sustainability report.

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Dia menjelaskan, mahasiswa mendapatkan tugas tidak hanya membuat presentasi, tetapi juga menyusun laporan berdasarkan kajian terhadap sejumlah sustainability report perusahaan yang tercatat di bursa saham.

Perusahaan yang dikaji dipilih dari sektor industri dan struktur kepemilikan yang berbeda agar mahasiswa mendapatkan gambaran beragam mengenai praktik tata kelola perusahaan.

”Jadi kita belajar mengakses beberapa sustainability report dari perusahaan yang tercatat di bursa saham. Ini tahun depan mandatory ya, sustainability report itu,” terang Wahyu.

Melalui tugas tersebut, mahasiswa diajak memahami penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam berbagai sektor usaha.

Kajian terhadap laporan keberlanjutan perusahaan diharapkan memberikan gambaran mengenai bagaimana tanggung jawab dan prinsip keberlanjutan diterapkan dalam pengelolaan organisasi.

Peserta Diskusikan Sinergi Etika Bisnis Islam dan GCG Sesi diskusi juga mengangkat pertanyaan mengenai hubungan antara etika bisnis Islam dan GCG.

Salah seorang peserta mempertanyakan apakah kedua konsep tersebut benar-benar bersinergi secara substantif atau sekadar menyematkan nilai-nilai Islam seperti amanah, sidik, dan adil pada teori tata kelola perusahaan.

Peserta tersebut juga mempertanyakan apakah nilai-nilai etika Islam cukup menjadi landasan moral individu atau perlu dilembagakan dalam sistem organisasi.

Pertanyaan lain menyoroti posisi dan peran mahasiswa muslim, khususnya mahasiswa UIN, ketika menemukan persoalan tata kelola pada lembaga berbasis syariah maupun lembaga konvensional.

Diskusi tersebut memperluas pembahasan mengenai bagaimana nilai-nilai etika Islam diterapkan secara nyata dalam pengelolaan organisasi, bukan sekadar menjadi identitas atau label kelembagaan.

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Wahyu menegaskan pentingnya hubungan timbal balik antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan membutuhkan kepercayaan konsumen untuk mempertahankan bisnisnya, sedangkan masyarakat membutuhkan perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa.