JawaPos.com — Politeknik Ubaya memperluas peluang sertifikasi akuntansi melalui program ACCA dengan kuota awal 100 mahasiswa untuk meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global.

Program ini diperkenalkan melalui ACCA Financial Accounting Workshop yang diselenggarakan Program Studi Akuntansi pada Selasa (3/11/2026), sekaligus menjadi langkah penguatan kompetensi profesional mahasiswa.

Dari 100 peserta yang mengikuti sertifikasi tingkat regional, sekitar tiga hingga empat mahasiswa terbaik berpeluang melanjutkan ke jenjang internasional.

Kesempatan tersebut menjadi bagian dari upaya Politeknik Ubaya mempersiapkan lulusan yang memiliki kemampuan akuntansi, komunikasi bahasa Inggris, dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Dosen Politeknik Ubaya, Galuh Artika Febriyanti, S.E., M.Si., menjelaskan program sertifikasi tersebut membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengukur kemampuan mereka berdasarkan standar kompetensi yang lebih luas.

Menurutnya, sertifikasi profesional menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat bekal akademik sebelum mahasiswa menghadapi persaingan industri.

Sertifikasi ACCA Dibuka untuk 100 Mahasiswa, Hanya Empat Berpeluang ke Level Internasional

Politeknik Ubaya mendapatkan tawaran kuota sertifikasi akuntansi bagi 100 mahasiswa melalui skema seleksi bertahap, dimulai dari tingkat regional.

Peserta dengan capaian terbaik nantinya berpeluang memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi pada level internasional.

"Sekarang kami ditawarkan kuota 100 mahasiswa untuk ikut sertifikasi akuntansi di level regional terlebih dahulu. Dari 100 mahasiswa ini nantinya mana yang terbaik akan dipilih sekitar tiga atau empat orang untuk diikutkan ke level internasional," ujar Galuh kepada JawaPos.com, Selasa (3/11/2026).

Skema tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membuktikan kompetensi melalui tahapan penilaian sebelum melangkah ke tingkat lebih tinggi.

Persaingan antarpeserta juga diharapkan mendorong mahasiswa mempersiapkan diri secara lebih serius, terutama dalam penguasaan materi akuntansi.

Bagi mahasiswa, kesempatan mengikuti sertifikasi ACCA dapat menjadi pengalaman tambahan di luar proses pembelajaran reguler.

Mereka tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga perlu membiasakan diri menghadapi bentuk evaluasi kompetensi profesional.

Galuh yang memiliki fokus keilmuan pada akuntansi, keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit digital melihat pentingnya penguatan keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri.

Kompetensi tersebut menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menghadapi kebutuhan pekerjaan yang semakin beragam.

Bahasa Inggris Jadi Tantangan, Kurikulum Politeknik Ubaya Langsung Dikembangkan

Persiapan sertifikasi ACCA di Politeknik Ubaya turut mendorong penyesuaian kurikulum, terutama pada penguatan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa.

Langkah ini dilakukan karena materi evaluasi sertifikasi tidak hanya menggunakan istilah akuntansi berbahasa Inggris, tetapi juga menyajikan keseluruhan pertanyaan dan pilihan jawaban dalam bahasa tersebut.

“Bukan hanya sekadar akun-akun akuntansi yang menggunakan bahasa Inggris. Soal, pilihan jawaban, semuanya pakai bahasa Inggris. Karena itu, kami barusan melakukan pengembangan kurikulum dan menambah SKS pada mata kuliah bahasa Inggris kedua, yaitu English Communication Skill," jelasnya.

Penambahan satuan kredit semester pada mata kuliah English Communication Skill menjadi respons akademik terhadap kebutuhan mahasiswa menghadapi sertifikasi internasional.

Kemampuan memahami instruksi dan menjawab pertanyaan berbahasa Inggris dinilai penting agar penguasaan materi akuntansi dapat ditunjukkan secara optimal.

Tantangan bahasa tersebut memperlihatkan pentingnya keterampilan komunikasi dalam pendidikan vokasi, termasuk bagi mahasiswa yang mendalami bidang keuangan.

Penguasaan istilah teknis perlu berjalan beriringan dengan kemampuan memahami konteks pertanyaan serta menyampaikan jawaban secara tepat.

Melalui revisi kurikulum, Politeknik Ubaya berupaya menghubungkan kebutuhan pembelajaran di kelas dengan tuntutan sertifikasi profesional.

Penyesuaian ini sekaligus memperlihatkan orientasi pendidikan yang tidak hanya mengejar kelulusan akademik, tetapi juga kesiapan menghadapi standar kompetensi internasional.

Kerjasama Beasiswa Buka Akses Magang di Perusahaan Berskala Internasional

Selain sertifikasi ACCA, Politeknik Ubaya juga memberikan perhatian terhadap pengalaman kerja mahasiswa melalui dukungan beasiswa beberapa lembaga.

Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan bantuan pembiayaan pendidikan, tetapi juga membuka kesempatan magang di lingkungan perusahaan berskala internasional.

"Mahasiswa penerima beasiswa dari lembaga tidak hanya mendapat dukungan biaya kuliah, tetapi juga kesempatan magang. Jika dibiayai beasiswa salah satu lembaga misalnya, penempatan magangnya juga bisa di perusahaan mereka yang berskala internasional, sementara penempatan kerja tetap disesuaikan dengan kompetensi masing-masing," ungkapnya.

Kesempatan magang tersebut menjadi bagian penting dalam mempertemukan pengetahuan akademik dengan praktik profesional yang berlangsung di perusahaan.

Mahasiswa dapat memperoleh gambaran mengenai lingkungan kerja sekaligus memahami keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab sesuai bidangnya.

Meski demikian, Galuh menegaskan peluang penempatan kerja tetap mempertimbangkan kompetensi masing-masing mahasiswa.

Artinya, dukungan beasiswa dan kesempatan magang tidak secara otomatis menjamin penempatan kerja tertentu setelah menyelesaikan pendidikan.

Kombinasi sertifikasi profesional, pembelajaran bahasa Inggris, dan pengalaman magang menjadi pendekatan yang saling melengkapi dalam mempersiapkan lulusan.

Ketiganya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan teknis sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi lingkungan kerja yang kompetitif.

Dukungan Orang Tua Jadi Modal Penting Menjaga Prestasi Mahasiswa

Di luar penguatan kurikulum dan kesempatan profesional, Politeknik Ubaya turut menempatkan keterlibatan orang tua sebagai bagian penting dalam mendukung perkembangan mahasiswa.

Galuh menyebut komunikasi antara pihak kampus dan keluarga berjalan terbuka, termasuk ketika mahasiswa menghadapi kendala akademik.

"Orang tua sangat mendukung aktivitas mahasiswa di kampus, termasuk saat ada kegiatan sampai sore hari. Bahkan ketika ada mahasiswa yang mengalami penurunan akademik dan orang tuanya kami panggil, mereka juga datang dengan terbuka," tegasnya.

Dukungan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di luar jadwal perkuliahan utama.

Aktivitas tambahan seperti workshop dan persiapan sertifikasi membutuhkan komitmen waktu, sehingga pemahaman keluarga menjadi salah satu faktor pendukung.

Keterbukaan orang tua ketika menerima informasi mengenai penurunan prestasi akademik juga membantu kampus membangun komunikasi yang lebih konstruktif.

Pendekatan tersebut memungkinkan persoalan pembelajaran dibicarakan bersama tanpa mengabaikan kebutuhan pendampingan mahasiswa.

Melalui ACCA Financial Accounting Workshop pada 3 November 2026, Politeknik Ubaya memperlihatkan arah pengembangan pendidikan akuntansi yang semakin berorientasi pada kompetensi profesional.