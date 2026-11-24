JawaPos.com- Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan penghasilan guru, termasuk guru madrasah, tidak akan dikurangi meski situasi ekonomi global tengah bergejolak.

Penegasan tersebut disampaikan Nasaruddin saat menghadiri Sarasehan Hari Guru Nasional 2026 Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (24/11) di hadapan para guru madrasah dari Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Nasaruddin, kondisi di Indonesia patut disyukuri oleh masyarakat, terutama para pendidik madrasah dan guru lain di bawah naungan Kementerian Agama.

Di tengah tekanan ekonomi dunia, pemerintah tetap menjaga hak penghasilan tenaga pendidik.

"Di tengah situasi global seperti sekarang ini, tidak ada pengurangan penghasilan guru," ujarnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu menilai situasi tersebut menjadi pembeda penting jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang kesulitan memenuhi kewajiban terhadap guru akibat krisis.

Ia menunjuk Prancis sebagai contoh nyata tekanan fiskal yang berdampak langsung pada sektor pendidikan.

Akibat krisis anggaran dan defisit fiskal, Prancis membekukan gaji sekaligus memangkas formasi guru. Kebijakan tersebut memicu gelombang demonstrasi besar di negara tersebut.

Arah Kebijakan PPPK, 61 Ribu PNS, dan Wacana Pendidikan Gratis

Selain menjaga penghasilan yang berjalan, Nasaruddin memaparkan sejumlah langkah kebijakan yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto terkait status tenaga pendidik.

Kebijakan tersebut mencakup pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu serta pembukaan peluang bagi guru PPPK Kementerian Agama untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kementerian Agama sendiri membuka lowongan 61 ribu PNS baru untuk formasi guru madrasah. Langkah ini memperluas jalur karier bagi pendidik di lingkungan madrasah.

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Nasaruddin juga menyinggung gagasan pendidikan gratis dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang sempat dibuka Presiden Prabowo.

Namun, ia menjelaskan bahwa kapasitas fiskal negara belum mencukupi untuk merealisasikan wacana tersebut secara menyeluruh karena anggaran juga harus dialokasikan untuk kesehatan, pertanian, infrastruktur, serta pelaku UMKM.

"Bahkan Presiden Prabowo membuka wacana menggratiskan biaya pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi," jelasnya.

Pendekatan STEM-AR dan Peran Guru di Era AI

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno mendorong guru madrasah menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang dipadukan dengan Art dan Religion (STEM-AR).

Penambahan unsur seni dan agama menjadi pembeda utama antara konsep STEM di pendidikan umum dan pendidikan di bawah Kementerian Agama.

Integrasi ini dirancang agar penguasaan sains dan teknologi di madrasah tetap berakar kuat pada nilai keagamaan.

Amien menegaskan bahwa kemajuan teknologi bagi guru maupun peserta didik tidak boleh melepaskan diri dari pijakan moral dan spiritual.

"Secanggih apa pun teknologi, sehebat apa pun AI, tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai keagamaan," tegasnya.

Menjawab kekhawatiran soal pergeseran peran pendidik akibat pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, Amien menyatakan guru madrasah tidak akan tergantikan.

Tugas utama pendidik menanamkan karakter serta akhlakul karimah menjadi aspek yang tidak bisa digantikan mesin.

"Pentingnya penguatan nilai-nilai keagamaan yang berbasis karakter, karena ini yang tidak akan tergantikan oleh teknologi apa pun dan kapan pun," ungkapnya.

Bagi Kementerian Agama, pembinaan karakter dan akhlak mulia di madrasah merupakan prinsip dasar yang harus terus dijaga dalam proses belajar-mengajar.