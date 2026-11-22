JawaPos.com – 400 delegais muda dari 22 negara membicarakan tantangan global di Bangkok dalam konferensi internasional Asia World Model United Nations (AWMUN) XVI. Persoalan pembangunan berklanjutan dan martabat manusia menjadi sorotan.

Para delegasi berasal dari berbagai negara, di antaranya Kanada, Tiongkok, India, Indonesia, Kazakhstan, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Rusia, Spanyol, dan Amerika Serikat, serta negara-negara lainnya. Lewat tema Upholding Human Dignity and Sustainability in a Changing World, para delegagi muda diajak untuk memahami pentingnya menjaga martabat manusia dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tengah dinamika serta perubahan dunia.

Diungkapkan Oliver Paddison, Chief, Section on Sustainable Development and Countries in Special Situations, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP), pada tahun 2015, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat komitmen 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen ini memiliki 17 tujuan yang didukung oleh 169 target, dengan satu ambisi bersama yakni mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi bumi, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang.

Tapi, dalam tenggat 4 tahun terakhir, timbul pertanyaan sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai. Menurut penilaian terbaru UNESCAP, kawasan Asia-Pasifik berisiko gagal mencapai 88 persen target SDGs yang dapat diukur pada tahun 2030.

“Ini merupakan tantangan yang serius. Satu-satunya jalan ke depan adalah menyelesaikannya bersama-sama. Dan itulah alasan mengapa hari ini saya berdiri di hadapan Anda dengan penuh harapan. Mengapa harapan? Karena di seluruh kawasan Asia-Pasifik, kita memiliki sumber daya yang luar biasa, generasi muda,” ujar Oliver dalam keterangan tertulisnya.

Agus Chiawono selaku MUN Academy Director dari International Global Network menekankan, tema kali ini memang menitikberatkan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan keberlanjutan di tengah dunia yang terus berubah.

Baginya, martabat manusia adalah keyakinan bahwa setiap individu memiliki nilai dan arti yang sama pentingnya. Terlepas dari kewarganegaraan, latar belakang, keyakinan, maupun kondisi yang mereka hadapi.

“Hal ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap angka statistik, terdapat seorang manusia. Menjaga martabat manusia bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan sesama hari ini,” ujar Agus.

Lewat konferensi ini, para delegasi diajak untuk berdebat, bernegosiasi, karena mewakili kepentingan, prioritas, dan sudut pandang yang berbeda.

“Sampaikan pendapat dengan penuh keyakinan. Dengarkan dengan kerendahan hati. Sampaikan perbedaan pendapat dengan penuh rasa hormat. Dan jangan pernah melupakan kehidupan manusia yang berada di balik setiap persoalan yang kalian perdebatkan,” lanjutnya.

Perlu diketahui, AWMUN XVI menghadirkan sejumlah council dengan topik yang merepresentasikan tantangan di berbagai sektor global. Antara lain:

Food and Agriculture Organization (FAO): “Fostering Sustainable Economic Growth through Agricultural Activities”, membahas peran sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

United Nations Human Rights Council (UNHRC): “Life Behind the Bars: Ensuring Humane Treatment and Dignity for Prisoners Worldwide”, mengangkat perlindungan hak asasi manusia serta pemenuhan standar perlakuan yang manusiawi bagi narapidana.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): “Addressing Insurance Fraud as a Transnational Crime Threat”, membahas tantangan penanganan penipuan asuransi sebagai bentuk kejahatan lintas negara.