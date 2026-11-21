JawaPos.com - Ratusan pasangan orang tua dan anak terlihat antusias mewarnai bersama dalam satu meja, di ajang Creative Family Award Coloring di Pluit, Jakarta (21/11).

Selain di Jakarta, acara yang diselenggarakan Faber-Castell International Indonesia itu digelar serentak di sejumlah kota besar lain di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera.

Aktivitas mewarnai bersama antara anak dengan ayah atau ibu itu, terlihat begitu hangat.

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Di tengah fenomena orang tua yang sibuk bekerja setiap hari. Di sisi lain si anak juga sibuk dengan aktivitasnya di sekolah setiap hari.

Managing Director Faber-Castell International Indonesia Yandramin Halim mengatakan, para orang tua dan anak-anak terlihat begitu antusias.

Meskipun sebatas mewarnai bersama, bisa memberikan sentuhan ikatan keluarga yang begitu erat. Apalagi bagi kedua orang tua yang setiap harinya.

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Dia mengatakan banyak sekali manfaat dari aktivitas mewarnai antara anak dengan orang tuanya.

"Manfaat pertama adalah melatih kerja sama antara anak dengan ayah atau ibunya," kata Yandramin Halim di sela kegiatan.

Kerja sama yang terbangun di keluarga itu sangat penting.

Dalam jangka panjang bisa membentuk keluarga yang kuat. Serta bisa mencetak generasi yang unggul. Serta ikut berkontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Manfaat berikutnya adalah melatih toleransi atau saling menghargai.

"Misalnya si anak pingin warna biru. Sementara ibunya mau warna merah," tutur Yandramin Halim.

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Ketika muncul situasi seperti itu, orang tua tentu akan memikirkan kenapa si anak ingin warna biru.

Setelah dipikir-pikir, ternyata warna biru itu lebih cocok. Akhirnya terbangun rasa menghargai pendapat antara orang tua dengan anak.

Halim mengatakan, anak-anak sekarang hidup di tengah arus digitalisasi yang kuat.

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Namun di tengah itu semua, minat anak untuk menggambar dan mewarnai langsung di atas kertas masih sangat tinggi.

Tidak tergantikan oleh aktivitas mewarnai digital lewat ponsel, tablet, atau laptop.

Dalam kesempatan yang sama Richard Panelewen, selaku Product Manager Faber-Castell International Indonesia mengatakan, peserta diperkenalkan pada berbagai teknik mewarnai yang mereka kembangkan.

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Seperti teknik blending, gradation, sgraffito, patterning, hingga pointillism. Lewat beragam teknik itu, menjadikan setiap karya sebagai ekspresi unik yang lahir dari imajinasi dan kreativitas.

Dia menjelaskan juara nasional berkesempatan memenangkan perjalanan ke Bali. Sementara para pemenang di tingkat kota mendapatkan hadiah uang tunai, trofi, dan sertifikat.

Dia mengaku bangga menyaksikan bagaimana program mewarnai antara anak dan orang tua itu terus tumbuh. Serta bisa memberikan dampak positif.