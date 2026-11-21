JawaPos.com - Seorang murid kelas 3 Sekolah Dasar (SD) yang selama tiga tahun tidak menunjukkan perkembangan kemampuan membaca akhirnya mampu menguasai seluruh huruf dan suku kata setelah lima kali pertemuan latihan.

Perubahan itu terjadi setelah gurunya, Abu Dzar Al-Ghifari, menggunakan aplikasi asesmen membaca berjenjang yang dikembangkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).

Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Cikokol 2, Kota Tangerang, itu awalnya menemukan banyak murid kesulitan menjawab soal isian meski dianggap sudah lancar membaca. Ia kemudian membuat aplikasi untuk mengidentifikasi kemampuan membaca setiap anak berdasarkan instrumen Early Grade Reading Assessment (EGRA).

Tanpa memiliki latar belakang pemrograman, Abu Dzar memanfaatkan AI untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Asesmen terhadap 15 murid membantunya mengetahui tahapan kemampuan membaca yang belum dikuasai masing-masing anak, sehingga latihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Inovasi tersebut menjadi salah satu hasil program pemberdayaan guru Yayasan PUNDI (Pendidikan Unggul Digital) Nusantara sepanjang 2026. Program ini melibatkan 1.000 guru dari lebih dari 700 sekolah di 37 provinsi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 guru terpilih mengikuti tahap lanjutan selama 12 minggu. Mereka diminta mengidentifikasi persoalan pembelajaran di sekolah masing-masing, merancang inovasi menggunakan pendekatan Design Thinking, mengujinya di kelas, serta mengukur dampaknya terhadap murid.

"Bagi saya pribadi, pelatihan PUNDI adalah pelatihan terbaik yang pernah saya lalui. PUNDI tidak hanya menjejali saya dengan teori, dengan materi, tetapi kita selalu diajak untuk berefleksi tentang apa yang ada di kelas, tentang bagaimana mindset kita sebagai guru," ujar Abu Dzar, Sabtu (21/11).

"Kemudian kita juga diminta membuat inovasi sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Itu semua akhirnya membuat kita semua berkembang karena coach dan mentornya luar biasa suportif," ucapnya.

Pendiri dan Pembina Yayasan PUNDI Nusantara Connie Rasilim mengatakan, perubahan kualitas pembelajaran membutuhkan proses yang tidak sebentar. Guru perlu diberi kesempatan untuk mencoba metode baru, mendapatkan pendampingan, dan mengevaluasi hasil penerapannya.

"Guru hebat tumbuh ketika mereka diberi ruang untuk mencoba, didampingi dengan sabar, dan melihat sendiri murid-muridnya berubah," pungkasnya.