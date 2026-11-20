JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) gencar mendorong perguruan tinggi dalam negeri menjalin kemitraan strategis dengan universitas luar negeri guna menghadirkan standar perkuliahan global langsung di ruang kelas kampus lokal.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah III, Henri Togar Hasiholoan Tambunan, saat menghadiri prosesi wisuda Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Henri, perluasan jejaring internasional menjadi instrumen krusial bagi Kemendiktisaintek dalam mendongkrak mutu pendidikan tinggi nasional.

Melalui kolaborasi lintas negara, transfer standar akademik tidak lagi mengharuskan mahasiswa pergi ke luar negeri.

"Dampaknya bisa langsung dirasakan oleh mahasiswa di tanah air," jelasnya.

Henri turut mengapresiasi kiprah perguruan tinggi swasta di Jakarta yang dinilai mampu membangun ekosistem pendidikan yang kompetitif.

Ia menegaskan, setiap lulusan perguruan tinggi kini dituntut bertumpu pada tiga pilar utama, yakni inovasi, keberlanjutan, dan dampak nyata.

"Pak Menteri (Brian) selalu tekankan kampus dan lulusannya harus jadi solusi atas persoalan nyata di masyarakat," tegas Henri.

Founder Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Prita Kemal Gani, membekali para lulusan dengan empat kunci utama untuk menavigasi fase kehidupan pascakampus, yaitu kapabilitas, kreativitas, jaringan, dan peluang.

"Kalian sekarang berhasil lulus atau wisuda, tentunya memiliki kapabilitas," tutur Prita.

Ia mengingatkan bahwa kapabilitas akademik tidak akan cukup tanpa diiringi kreativitas serta keahlian membangun dan merawat jejaring profesional. Kombinasi ketiganya diyakini menjadi fondasi kuat bagi lulusan untuk meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Suasana prosesi wisuda mendadak berubah haru ketika Prita meminta seluruh wisudawan berdiri dan membalikkan badan menghadap ke arah orang tua masing-masing. Ia mengajak para lulusan menyampaikan rasa terima kasih atas perjuangan orang tua yang telah membiayai serta mendukung pendidikan mereka.

"Ucapkan terima kasih masih dari dalam hati masing-masing. Selalu doakan orang tua kalian," pesan Prita yang disambut isak tangis sejumlah wisudawan.