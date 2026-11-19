JawaPos.com – Edukasi pengelolaan sampah seharusnya diintegrasikan ke dalam pola pendidikan anak sejak tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga sekolah dasar. Kebiasaan memilah sampah, membuat kompos, merawat tanaman, hingga mengenal kearifan lokal penjaga alam perlu ditanamkan sejak dini.

Hal ini sebaiknya jadi bagian dari kegiatan belajar sehari-hari. Tanpa harus membebani kurikulum dengan mata pelajaran baru.

"Anak-anak kita belajar membaca, menulis, dan berhitung sejak kecil. Mengapa tidak sekaligus belajar memilah sampah? Tidak harus menjadi mata pelajaran baru. Bisa menjadi bagian dari kegiatan belajar sehari-hari," ujar Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono di Surabaya, Kamis (19/11).

Dorongan pendidikan lingkungan tersebut menurutnya sejalan dengan gerakan pengolahan sampah organik Teba Mega Merawat Pertiwi yang digagas PDI Perjuangan dan telah mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) lewat pembangunan 3.535 unit Teba di berbagai daerah.

Didik menilai, gerakan Teba hidup karena memadukan kearifan lokal Nusantara, semangat gotong royong, dan prinsip ekonomi sirkular.

Ia mencontohkan beragam pengetahuan tradisional di Indonesia yang telah merawat alam sejak lama, mulai dari jugangan di Jawa, teba di Bali, tempah dedoro di Lombok, lubuk larangan di Sumatera, aturan adat hutan di Kalimantan, Pasang Ri Kajang di Sulawesi Selatan, tradisi sasi di Maluku, hingga kearifan lokal menjaga danau, hutan, dan laut di Papua.

Pengolahan sampah organik melalui Teba Modern juga dinilainya penting untuk menekan produksi gas metana penyebab pemanasan global akibat penumpukan sampah organik di tempat pembuangan akhir (TPA).

Apalagi, kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup pada 2026 memperkirakan Indonesia akan menghasilkan sekitar 143 ribu ton sampah per hari, atau sekitar 52 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan baru sekitar 26 persen yang dikelola dengan baik.

Data komposisi sampah nasional yang dilaporkan pada 2025 menunjukkan bahwa sisa makanan menyumbang sekitar 40,79 persen, sedangkan plastik menyumbang sekitar 19,95 persen.