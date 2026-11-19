JawaPos.com - Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 menjadi momentum untuk mendorong guru madrasah beradaptasi dengan transformasi pendidikan dan perkembangan teknologi. Penguatan kompetensi serta inovasi pembelajaran dinilai penting agar guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan mencetak generasi berprestasi.

Mengusung tema "Guru Menginspirasi, Anak Negeri Berprestasi", peringatan HGN tahun ini menjadi momentum untuk kembali menegaskan bahwa guru bukan sekadar penyampai ilmu pengetahuan. Tetapi juga menanamkan nilai, membangun karakter, membuka cakrawala berpikir, dan mengantarkan generasi muda menemukan potensi terbaiknya.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama RI, Fesal Musaad menegaskan bahwa guru inspiratif adalah sosok yang mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan penuh kasih sayang. Sehingga peserta didik terdorong untuk terus berkembang.

"Guru yang senantiasa menciptakan suasana belajar yang aman, tanpa tekanan, penuh kasih sayang. Itu guru yang inspiratif. Karena itu, hal tersebut perlu dilakukan oleh seorang pendidik agar anak-anak termotivasi untuk belajar dan menciptakan Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia," ujarnya dalam keterangan dikutip Kamis (19/11).

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menyiapkan sejumlah agenda untuk menyemarakkan HGN 2026. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi guru, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan apresiasi terhadap berbagai bentuk pengabdian pendidik.

Sejumlah agenda yang disiapkan meliputi kegiatan ekoteologi, olahraga dan kebersamaan guru, Sarasehan Guru Nasional, upacara peringatan HGN pada 25 November 2026, hingga malam tasyakuran dan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Salah satu perhatian utama dalam peringatan tahun ini adalah pemberian penghargaan kepada guru yang menunjukkan prestasi, inovasi, dan dedikasi. Apresiasi juga diarahkan kepada para pendidik yang mengabdi di wilayah terpencil, daerah tertinggal, serta wilayah terdampak bencana.

Semangat penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa kontribusi seorang guru tidak selalu dapat diukur melalui capaian akademik atau penghargaan formal. Ada pengabdian yang tumbuh dari keterbatasan fasilitas, perjalanan panjang menuju sekolah, hingga perjuangan mendampingi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kondisi.

Di sisi lain, tantangan pendidikan masa depan juga menjadi perhatian. Sarasehan Guru Nasional yang mengangkat tema transformasi pembelajaran STEM dan coding Al untuk Indonesia Emas menjadi salah satu ruang penguatan kapasitas guru dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21.

Dengan demikian, guru inspiratif bukan hanya mereka yang mampu menyampaikan materi dengan baik, tetapi juga mereka yang terus belajar, berani berinovasi, dan mampu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata peserta didik.