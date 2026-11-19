JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mulai diarahkan untuk membantu pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. AI digunakan untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran hingga memetakan kesenjangan pendidikan antarkampus.

Melalui konsep AI Learning Ecosystem, data aktivitas belajar mahasiswa dapat diolah menjadi bahan evaluasi bagi dosen, pengelola universitas, hingga pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi.

Inisiatif tersebut diperkenalkan Infomedia dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya pekan lalu. Pengembangan ekosistem ini mencakup pemanfaatan AI di ruang kelas, tingkat institusi, hingga skala nasional.

Salah satu tujuan utamanya adalah mengubah data pembelajaran menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengukur keterlibatan mahasiswa, mengevaluasi efektivitas kurikulum, serta membandingkan capaian pembelajaran antarperguruan tinggi.

VP Business Development Infomedia, Widi Sagita Abadi, mengatakan pengembangan tersebut berangkat dari pengalaman perusahaan dalam mengelola proses rekrutmen berskala nasional.

"Pengalaman Infomedia dalam mengelola rekrutmen berskala nasional menunjukkan pentingnya teknologi dalam menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Kapabilitas tersebut kemudian kami kembangkan lebih jauh melalui AI Learning Ecosystem, yang memungkinkan pemanfaatan AI mulai dari ruang kelas, tingkat universitas, hingga level nasional untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih terukur, relevan, dan inklusif," ungkap Widi saat menjadi pembicara dalam KPPTI 2026 baru-baru ini.

Sepanjang 2022–2024, ekosistem rekrutmen yang dikelola Infomedia menjangkau 6,6 juta pelamar dari 38 provinsi dan melibatkan lebih dari 1.000 institusi pendidikan. Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu landasan pengembangan teknologi AI untuk sektor pendidikan tinggi.

Tiga Tingkatan Pemanfaatan AI di Perguruan Tinggi

Dalam konsep AI Learning Ecosystem, pemanfaatan teknologi dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni mikro, makro, dan mega. Ketiganya memiliki fungsi berbeda, mulai dari mendukung aktivitas belajar di kelas hingga menyediakan gambaran kualitas pendidikan tinggi secara nasional.

Pada tingkat mikro, terdapat konsep AI Smart Classroom yang dirancang untuk membantu proses belajar mengajar, baik secara daring maupun tatap muka.

Teknologi ini dapat menganalisis aktivitas pembelajaran untuk memberikan gambaran mengenai keterlibatan mahasiswa selama perkuliahan. Dosen juga dapat memanfaatkan sistem tersebut untuk memperoleh rangkuman materi, menganalisis proses pembelajaran, serta membantu penyusunan kuis dan tugas.

Sementara bagi mahasiswa, AI Smart Classroom dapat menyediakan rangkuman perkuliahan, akses materi pembelajaran, dan informasi mengenai perkembangan belajar mereka.

Pada tingkat makro, data dari aktivitas pembelajaran dapat diolah menjadi Learning Insights. Informasi ini ditujukan untuk membantu perguruan tinggi mengevaluasi kurikulum, kualitas mata kuliah, hingga performa pembelajaran lintas program studi dan fakultas.

Melalui analisis tersebut, kampus dapat mengidentifikasi mata kuliah yang membutuhkan perbaikan, melihat pola capaian mahasiswa, serta menentukan langkah evaluasi berdasarkan data.

Adapun pada tingkat mega, Infomedia memperkenalkan konsep AI National Benchmark. Sistem ini memungkinkan data pembelajaran yang telah dikonsolidasikan dari berbagai perguruan tinggi digunakan untuk membandingkan kualitas pembelajaran secara lebih luas.

Dengan indikator yang terstandarisasi, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai perbedaan capaian pembelajaran antarkampus. Perbandingan tersebut juga dapat mencakup karakteristik mata kuliah bidang teknis dan nonteknis, hingga perguruan tinggi di wilayah Jawa dan luar Jawa.

Informasi itu berpotensi menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk mengidentifikasi kesenjangan pendidikan tinggi dan menentukan prioritas peningkatan kualitas pembelajaran di berbagai daerah.

Empat Indikator untuk Mengukur Kualitas Pembelajaran

Agar evaluasi tidak hanya bertumpu pada asumsi, AI Learning Ecosystem menggunakan empat metrik utama sebagai dasar analisis.

Pertama, Student Engagement untuk mengukur tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi mahasiswa selama proses perkuliahan.

Kedua, Assessment Completion yang mengukur penyelesaian tugas dan evaluasi. Metrik ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana mahasiswa menuntaskan aktivitas akademik yang diberikan.

Ketiga, Learning Gain untuk mengukur peningkatan pemahaman mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Sementara indikator keempat, Learning Outcomes, digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Keempat metrik tersebut dirancang agar evaluasi dapat dilakukan secara lebih konsisten, baik pada tingkat kelas maupun institusi. Data yang terkumpul juga dapat menjadi dasar untuk melakukan perbandingan capaian pembelajaran antarkampus.

Meski demikian, penerapan sistem berbasis data semacam ini tetap membutuhkan indikator yang relevan dengan karakteristik masing-masing perguruan tinggi. Perbedaan kurikulum, metode pengajaran, dan kondisi mahasiswa menjadi faktor yang perlu diperhitungkan agar hasil perbandingan tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Meski demikian, aspek tata kelola data juga menjadi bagian dari rancangan AI Learning Ecosystem. Dalam arsitektur yang diperkenalkan, data individual mahasiswa tetap dikelola di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.

Sementara itu, data pembelajaran yang telah diagregasi digunakan untuk kebutuhan benchmarking nasional. Dengan pendekatan tersebut, analisis lintas institusi dapat dilakukan tanpa harus memusatkan seluruh data individual mahasiswa dalam satu sistem nasional.

Pengaturan ini menjadi penting mengingat pemanfaatan AI di sektor pendidikan berkaitan dengan data akademik dan aktivitas mahasiswa. Keamanan informasi, perlindungan privasi, serta kejelasan pengelolaan dan penggunaan data menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapannya.

Di luar pengembangan AI Learning Ecosystem, Infomedia juga memperkenalkan sejumlah kapabilitas digital dalam booth pameran KPPTI 2026. Teknologi yang ditampilkan antara lain Customer Relationship Management (CRM) berbasis AI, chatbot AI, voicebot, dan otomatisasi layanan.

Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan teknologi digital di sektor pendidikan tinggi. Namun, keberhasilan penerapan AI di lingkungan kampus nantinya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga kesiapan infrastruktur, kualitas data, kompetensi tenaga pengajar, serta kebijakan perlindungan data.