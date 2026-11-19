JawaPos.com - Persoalan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental menjadi perhatian Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair).

Melalui program edukasi yang digelar pada 18-25 November 2026, FK Unair menyasar pelajar SMA di 32 titik di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai dua persoalan tersebut.

Program ini dilatarbelakangi meningkatnya berbagai risiko yang dihadapi remaja. Mulai dari kehamilan usia dini, kekerasan seksual, hingga persoalan kesehatan mental yang berujung pada keinginan bunuh diri akibat perundungan.

Ketua Dies Natalis ke-72 FK Unair sekaligus dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dr. Hanifa Erlin Dharmayanti, M.M., Sp.OG., Subsp.Obginsos, mengatakan, tantangan pergaulan remaja saat ini semakin kompleks. Pengaruh lingkungan tidak hanya datang dari interaksi secara langsung, tetapi juga melalui ruang digital.

“Jadi bukan hanya pertemanan offline tapi pertemanan online yang cepat sekali perkembangannya,” ujar Hanifa saat Kick Off Penyuluhan Kesehatan Adolescent’s Reproduction and Mental Health Awareness Week, Rabu (18/11/2026).

Menurut Hanifa, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi perlu diberikan sejak dini agar remaja mampu mengenali risiko sekaligus menjaga dirinya.

Pengetahuan tersebut diharapkan membentuk nilai dan prinsip pribadi sehingga mereka tidak mudah terpengaruh lingkungan pergaulan yang berisiko.

Dalam program ini, alumni FK Unair dari berbagai angkatan, termasuk lulusan sejak 1970-an, turut dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada para pelajar.

“Harapannya dengan pengetahuan yang benar tentang kesehatan reproduksi ini, si remaja memiliki value yang sangat kuat terhadap dirinya gitu. Dia punya batasan-batasan. Jadi tidak terjerumus,” tuturnya.

Selain kesehatan reproduksi, FK Unair juga memberikan perhatian terhadap deteksi dini persoalan kesehatan mental.

Dokter spesialis kedokteran jiwa sekaligus penanggung jawab penyuluhan, dr. Utari Dyah Kusumawardhani, Sp.KJ, mengatakan, pihaknya telah menyediakan laman guahebat.com sebagai sarana edukasi sekaligus panduan bagi remaja.

Situs tersebut memuat informasi mengenai gejala awal gangguan kesehatan jiwa, kondisi yang membutuhkan penanganan tenaga profesional, hingga daftar lokasi layanan bantuan yang dapat diakses pelajar di berbagai daerah.

“Di situ ada semacam panduan buat mereka untuk memahami atau mengetahui gejala-gejala dini yang perlu diwaspadai terkait kesehatan jiwa,” jelas Utari.

Dia menjelaskan, perasaan sedih dan cemas merupakan hal yang bisa dialami setiap orang. Namun, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian ketika mulai mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari.

Sejumlah tanda yang patut diwaspadai antara lain keengganan pergi ke sekolah, menarik diri dari lingkungan sosial, penurunan prestasi akademik, hingga kehilangan minat terhadap kegiatan yang sebelumnya disukai.

“Nah, kita sebut gangguan itu ketika dia sudah menjadi terganggu fungsi kesehariannya,” terangnya.

Utari menambahkan, remaja yang mengalami persoalan psikologis dapat memulai dengan bercerita kepada orang terdekat. Namun, apabila keluhan terus berlangsung dan tidak membaik, mereka perlu mendapatkan pendampingan dari tenaga profesional, seperti psikolog maupun psikiater.

“Jadi obrolannya sifatnya terapeutik,” ungkapnya.