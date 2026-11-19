JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan perpanjangan penugasan 173.323 guru non-ASN yang masih mengajar di sekolah negeri pada 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan pemerintah dalam menjaga tata kelola dan keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah negeri.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menjelaskan, perpanjangan penugasan tersebut berlaku bagi guru non-ASN yang memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya, guru harus sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024.

“Selain perpanjangan penugasan guru non-ASN, kami juga akan menghubungkan para guru terbaik dengan seluruh murid di Indonesia melalui Studio Guru," ujarnya, Kamis (19/11).

Selain itu, guru bersangkutan harus masih aktif mengajar dan memiliki perjanjian kerja yang semula berakhir pada Desember 2026. Mereka juga harus bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dari sisi kesejahteraan, pemerintah turut menyiapkan sejumlah dukungan bagi guru non-ASN yang mendapatkan perpanjangan penugasan. Bentuknya meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja.

Sementara itu, guru yang belum bersertifikasi akan mendapatkan insentif. Pemerintah daerah juga dapat memberikan tambahan penghasilan sesuai kebijakan masing-masing.

Nunuk menambahkan, Kemendikdasmen juga akan menghubungkan para guru terbaik dengan murid di seluruh Indonesia melalui program Studio Guru.