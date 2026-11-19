JawaPos.com - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie, mendesak lebih dari 4.400 perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia untuk segera menaikkan standar kualitasnya dan tidak terjebak pada pengejaran kuantitas semata.

Pernyataan itu tersebut disampaikan Stella saat menghadiri Forum ASEAN-China untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Swasta ke-8 dan Pertemuan Tahunan ke-6 ASEAN-China Alliance of Private Higher Education Institutions (ACAPHEI) di Universitas Yarsi, Jakarta.

Menurut Stella, arah kebijakan pendidikan tinggi nasional harus ditentukan secara lebih berani dengan memprioritaskan mutu, riset, dan inovasi.

Ia menilai, mengejar kualitas, keterjangkauan, dan kuantitas secara bersamaan tanpa skala prioritas justru berisiko menghambat kemajuan.

Stella mencontohkan keberhasilan China dalam menjadikan pendidikan tinggi sebagai mesin penggerak kemajuan bangsa. Ia memaparkan, pada era 1990-an, pendapatan per kapita Indonesia sejatinya masih lebih tinggi dibandingkan China.

Namun, situasi berbalik drastis dalam beberapa dekade terakhir hingga China menjelma sebagai kekuatan utama dunia di bidang sains, teknologi, dan penelitian.

Capaian itu membuktikan bahwa investasi jangka panjang pada riset dan pengembangan sumber daya manusia mampu mengubah nasib sebuah negara.

"Ini strategi yang dilakukan China sehingga pendidikan tingginya makin unggul di dunia," ungkap Stella.

Ia menekankan bahwa transformasi pendidikan tinggi di Tanah Air tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah dan perguruan tinggi negeri (PTN).

Dengan jumlah lebih dari 4.400 institusi, PTS memegang peran krusial untuk melahirkan lulusan yang relevan dengan pasar kerja sekaligus menumbuhkan kompetisi akademik yang sehat.

"Bukan berarti saling menjatuhkan, melainkan saling mendorong untuk mencapai standar keunggulan yang lebih tinggi," tegas Stella.

Integrasi 10 Agen AI dan Pendidikan Kedokteran Wakil Presiden Geely Talent Development Group Zoe Che Yi membagikan pengalaman perusahaannya yang selama tiga tahun terakhir mengembangkan platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berskala besar atau Large Language Model (LLM).

Platform khusus pendidikan tinggi tersebut dibekali sekitar 10 agen AI yang mendampingi mahasiswa sejak hari pertama kuliah, mulai dari pemilihan mata kuliah, pemetaan kompetensi, hingga persiapan magang dan karier.

Geely juga menerapkan konsep Three-Trans Campus yang memadukan pembelajaran di ruang kuliah, lingkungan industri, dan ruang virtual.

"Hubungan antara pendidikan dan industri jadi faktor penting menghasilkan lulusan yang punya kompetensi sesuai perkembangan kebutuhan dunia kerja," ujar Zoe.

Ia menambahkan, kerja sama antara Xinwei Institute, bagian dari Geely Talent Development Group, dengan Universitas Yarsi diharapkan dapat memperluas ekosistem pendidikan berbasis AI yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal.

Rektor Universitas Yarsi Ratna Sitompul melihat peluang besar penerapan AI di bidang kedokteran dan kesehatan yang menjadi keunggulan kampusnya.

Menurutnya, AI harus difungsikan sebagai alat memperluas daya analisis mahasiswa berdasarkan kondisi pelayanan kesehatan nyata, bukan sekadar mesin pencari jawaban instan.

"Dengan begitu, mahasiswa yang mempelajarinya memiliki lebih banyak pilihan dalam memberikan pelayanan," jelas Prof. Ratna.

Ia pun mengingatkan agar kampus-kampus di Indonesia segera mempercepat adopsi teknologi kecerdasan buatan.