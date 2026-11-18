JawaPos.com - Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir Universitas Muhammadiyah Jakarta (PSPP UMJ) mengembangkan gelatin halal berbahan dasar ubur-ubur. Inovasi tersebut diharapkan bisa menjadi alternatif bahan baku industri pangan, farmasi, dan kosmetik nasional yang selama ini masih bergantung pada produk impor.

Ubur-ubur yang digunakan adalah hasil tangkapan nelayan di pesisir Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ketua PSPP UMJ Endang Rudiatin mengatakan, pengolahan ubur-ubur menjadi gelatin merupakan upaya meningkatkan nilai tambah hasil laut sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir perbatasan.

"Selama ini, hasil laut di kawasan pesisir dan perbatasan seperti di Paloh, Sambas, cenderung dijual dalam bentuk komoditas mentah dengan margin keuntungan yang tipis," ujarnya, Rabu (18/11).

"Melalui kolaborasi riset terapan bersama IPB University, kami mentransformasi ubur-ubur hasil tangkapan nelayan binaan menjadi gelatin halal berkualitas tinggi," imbuh Endang.

Ia mengatakan, inovasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri halal nasional. Program ini juga diharapkan memperkuat rantai nilai hasil perikanan, kelembagaan koperasi, dan ketahanan ekonomi komunitas nelayan perbatasan secara berkelanjutan.

Dalam kerja sama tersebut, PSPP UMJ bertanggung jawab memperkuat kelembagaan komunitas dan koperasi nelayan di Paloh. Termasuk memetakan rantai pasok bahan baku pascatangkap serta mendampingi tata kelola usaha masyarakat setempat.

Sementara itu, tim peneliti Halal Science Center IPB University berfokus pada pengembangan proses ekstraksi dan standardisasi mutu fisikokimia gelatin. Pengujian keamanan serta kehalalan produk juga dilakukan bersama untuk memastikan hasil pengembangan memenuhi standar industri.

Endang menyebut, pengembangan gelatin berbasis ubur-ubur tersebut menjadi bagian dari penerapan konsep socio-techno-ecopreneurship. Konsep ini menggabungkan penguatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan.

Ke depan, PSPP UMJ menargetkan model hilirisasi hasil laut di Paloh dapat diterapkan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar lainnya. Salah satu daerah yang disasar adalah Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

Kerja sama tersebut ditandatangani Endang Rudiatin selaku Ketua PSPP UMJ dan Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi dari Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan dan Halal IPB University. Pelaksanaan teknis riset selanjutnya dipercayakan kepada Prof. Dr. Mala Nurilmala, S.Pi., dari Halal Science Center IPB University.

Adapun PSPP UMJ telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir Paloh sejak 2022 hingga 2026. Kegiatannya meliputi pemetaan potensi ekonomi desa, penyusunan peta jalan pemberdayaan, pendampingan usaha, hingga berbagai pelatihan.