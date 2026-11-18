JawaPos.com - Kekayaan bahasa daerah di Indonesia masih menyimpan potensi penelitian linguistik yang sangat besar. Namun, kajian tipologi dan dokumentasi bahasa belum mendapat perhatian yang memadai.

Karena itu, peningkatan kapasitas peneliti lokal dinilai penting agar bahasa-bahasa Nusantara tidak hanya menjadi objek penelitian akademisi asing, tetapi juga dikaji dan didokumentasikan oleh peneliti Indonesia sendiri.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) yang terus mendorong penguatan kompetensi akademisi dan peneliti bahasa. Salah satu upayanya dilakukan melalui pelatihan penggunaan perangkat lunak ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) untuk mendukung transkripsi dan anotasi data bahasa.

Ketua MLI Ekarina, PhD, mengatakan Indonesia memiliki kekayaan bahasa yang luar biasa dan peluang penelitian yang masih terbuka luas. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perhatian terhadap kajian tipologi dan dokumentasi bahasa.

“Indonesia memiliki kekayaan bahasa yang luar biasa dan menyimpan potensi penelitian yang sangat besar untuk dikembangkan”, tutur Ekarina melalui keterangannya.

Menurut dia, peneliti Indonesia perlu mengambil peran lebih besar dalam mendokumentasikan, meneliti, dan memperkenalkan bahasa-bahasa Nusantara kepada komunitas akademik internasional.

Dengan begitu, penelitian terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak hanya bergantung pada perhatian peneliti dari luar negeri. Peningkatan kompetensi akademisi lokal juga diperlukan agar hasil penelitian dari Indonesia semakin dikenal dalam perkembangan ilmu linguistik dunia.

Penguasaan Teknologi jadi Bekal Penelitian Bahasa Penguatan kapasitas tersebut diwujudkan melalui Workshop on ELAN for Linguistic Typology yang digelar di Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM) belum lama ini.

ELAN merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan transkripsi dan anotasi data bahasa. Aplikasi ini membantu peneliti mengolah rekaman bahasa secara sistematis, termasuk menghubungkan bagian transkripsi dengan data audio maupun video.

Kemampuan tersebut penting dalam penelitian dokumentasi bahasa karena peneliti perlu mencatat penggunaan bahasa secara terperinci. Data yang terdokumentasi dengan baik dapat menjadi bahan analisis untuk memahami struktur, karakteristik, hingga perbedaan antarbahasa.

Workshop menghadirkan Yanti, Ph.D. dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya sebagai narasumber utama. Dia didampingi dua fasilitator, yakni Nazarudin, M.A. dari Universitas Indonesia dan Gede Primahadi Rajeg, Ph.D. dari Universitas Udayana.

Para peserta tidak hanya mendapatkan pemaparan teori, tetapi juga pendampingan praktik penggunaan ELAN, mulai dari teknik transkripsi hingga anotasi data sesuai kebutuhan penelitian tipologi linguistik.

Peneliti dari Berbagai Daerah Ikut Berpartisipasi Workshop tersebut diikuti 34 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan institusi di Indonesia. Mereka berasal dari Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Universitas Jenderal Soedirman, UHW Perbanas Surabaya, Yayasan Suluh, serta sejumlah institusi lainnya.

Wakil MLI Nazarudin mengatakan, penguatan penelitian bahasa sejalan dengan semangat organisasi yang mengusung slogan "Mengakar Keberagaman, Menguatkan Bahasa".

Slogan tersebut ditetapkan saat MLI memperingati ulang tahun ke-50 pada 2025 melalui sebuah sayembara.

“Slogan ini ditetapkan ketika MLI merayakan ulang tahunnya yang ke 50 di tahun 2025 melalui sebuah sayembara, dipilih karena menempatkan keberagaman bahasa sebagai kekayaan yang perlu dipahami, didokumentasikan, diteliti, dan diperkuat melalui kontribusi nyata komunitas linguistik Indonesia,” jelasnya.

Koordinator Research Group on Linguistics (RoLing) Universitas Negeri Malang sekaligus Sekretaris MLI, Nurenzia Yannuar, PhD, menilai penyelenggaraan kegiatan di Malang memiliki arti strategis.

Selain memperluas akses pengembangan kompetensi peneliti, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak akademisi, khususnya dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Melalui kegiatan ini Perpustakaan UM juga menunjukkan perannya dalam menjadi ruang kolaborasi”, ujarnya.

Antusiasme peserta juga terlihat dari kesediaan akademisi menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti pelatihan. Salah satunya Lely Tri Wijayanti, dosen Universitas Jenderal Soedirman yang datang dari Purwokerto.

Dia menilai workshop tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperbarui pengetahuan sekaligus mempelajari keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam penelitian bahasa.

“Workshop ini sangat penting bagi pengembangan kompetensi peneliti. Saya bisa mendapatkan informasi terkini mengenai penggunaan ELAN sekaligus kesempatan mempelajari teknik transkripsi yang sesuai dengan kebutuhan kajian tipologi linguistik,” kata Lely.

Penguatan kompetensi peneliti bahasa melalui kegiatan ini juga berkaitan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Kontribusinya terutama terkait SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui peningkatan kompetensi dan akses pengetahuan, serta SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi antarpakar dan perguruan tinggi.