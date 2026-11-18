JawaPos.com - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan anak bangsa di kancah internasional. Kali ini, datang dari Nathasya Abenita Christien, perempuan muda asal Sumatera Utara yang berhasil meraih dua penghargaan internasional sekaligus pada 2026.

Dikutip RM.id (Jawa Pos Group) pada Agustus 2026, Nathasya meraih Shafi Prize 2026 dari The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Italia. Ia juga memperoleh penghargaan atas prestasi akademik tertinggi di bidang Earth System Physics.

Pencapaian tersebut menjadi catatan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Pasalnya, Nathasya menekuni bidang perubahan iklim, sistem bumi, dan risiko bencana, tiga bidang yang semakin relevan bagi Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam.

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“Sebagai negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam, Indonesia menghadapi tantangan serius, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi hingga tsunami. Persoalan tersebut membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan riset yang kuat untuk memahami risiko sekaligus mengantisipasi dampaknya,” ujar Nathasya dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Nathasya mengaku siap menjadi bagian dari generasi muda yang berkontribusi menjawab berbagai tantangan tersebut melalui ilmu pengetahuan dan penelitian. Perjalanan akademiknya tidak langsung dimulai dari bidang ilmu iklim.

Ia mengawali pendidikan tinggi di Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Teknologi Bandung (ITB).

Nathasya menyelesaikan studinya hanya dalam tujuh semester atau sekitar 3,5 tahun. Ia tercatat sebagai lulusan tercepat di jurusannya dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,91 dari skala 4,00. Sejak semester pertama hingga terakhir, ia konsisten masuk dalam daftar Dean's List.

Nathasya merupakan putri Mayjen Christianus Halomoan Sidabutar, purnawirawan TNI dari satuan Detasemen 81 Kopassus yang telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Jika sang ayah mengabdikan diri melalui dunia militer, Nathasya kini menempuh jalan pengabdian melalui ilmu pengetahuan. Namun, bukan semata prestasi akademik yang menarik dari perjalanan Nathasya.

Sejak kuliah, ia telah berupaya menghubungkan matematika dengan persoalan lingkungan. Hal itu terlihat dari skripsinya yang mengangkat tema polusi udara lintas batas di ASEAN melalui pendekatan teori permainan (game theory).

Penelitian tersebut membahas bagaimana negara-negara mengambil keputusan ketika kepentingan ekonomi berhadapan dengan kepentingan lingkungan.

“Polusi udara tidak mengenal batas negara. Emisi yang dihasilkan suatu wilayah dapat terbawa angin ke negara lain. Akibatnya, negara yang tidak menghasilkan emisi dalam jumlah besar pun bisa ikut menanggung dampaknya,” ungkapnya.

Melalui teori permainan, Nathasya mempelajari interaksi dan strategi pengambilan keputusan antarnegara dalam menghadapi persoalan tersebut. Penelitian itu menunjukkan bahwa isu lingkungan juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan diplomasi.

Setelah lulus pada 2024, Nathasya bekerja di sebuah perusahaan teknik di Jakarta yang bergerak di bidang perancangan infrastruktur tangguh terhadap perubahan iklim. Di sana, ia terlibat dalam analisis data iklim dan meteorologi, termasuk curah hujan ekstrem dan pasang air laut.

Pengalaman tersebut semakin memperjelas arah keilmuannya. Ia menyadari bahwa matematika tidak hanya digunakan untuk menghitung fenomena yang telah terjadi, tetapi juga membantu memperkirakan berbagai kemungkinan di masa depan.