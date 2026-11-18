JawaPos.com — Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), bagaimana mahasiswa memandang masa depan pendidikan? Bagi Farrel Arganta Nadhyta dan Ivania Keisha Candra, mahasiswa BINUS @Malang, jawabannya berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis, peran pendidik, dan hubungan antarmanusia.



Keduanya menjadi pembicara dalam sesi “AI, Unfiltered: Students Have Their Say” pada QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Selasa (3/11). Melalui forum global tersebut, mereka membawa perspektif mahasiswa tentang bagaimana AI mengubah cara belajar, berkomunikasi, dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Sesi ini turut menghadirkan Dr. Lerwen Liu, Associate Professor bidang Entrepreneurship dari Nanyang Technological University, serta Vasanth Sreeram, mahasiswa Nanyang Technological University sekaligus pendiri LintLabs.org dan noversinc.com.

Farrel Arganta Nadhyta dan Ivania Keisha Candra, mahasiswa BINUS @Malang menjadi pembicara dalam sesi “AI, Unfiltered: Students Have Their Say” pada QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Selasa (3/11). (Istimewa).

Ivania, mahasiswa Digital Media Communication BINUS @Malang, membuka pandangannya melalui pengalaman personal. Sejak kecil, ia kerap mempertanyakan masa depan dan mencari ketenangan melalui percakapan bersama orang tuanya. Bahkan sebelum tampil dalam panel tersebut, ia masih berdiskusi dengan mereka untuk mempersiapkan hal yang ingin disampaikan.

Pengalaman itu membuatnya merefleksikan kebiasaan sebagian anak muda yang kini semakin sering mencari jawaban melalui teknologi. Menurutnya, respons yang tersusun rapi belum tentu dapat menghadirkan kedekatan emosional dan pengalaman hidup yang diperoleh melalui percakapan dengan sesama manusia.

“AI mungkin dapat memberikan jawaban yang terstruktur dengan baik. Namun, dalam percakapan dengan orang tua atau orang terdekat, kita juga menerima kasih sayang, empati, dan pengalaman hidup mereka. Saya khawatir jika generasi mendatang semakin sedikit memiliki kesempatan untuk merasakan interaksi seperti itu,” ujar Ivania.

Ia mengajak peserta forum untuk melihat perkembangan AI dari sisi kemanusiaan. Di tengah berbagai kemudahan teknologi, ruang untuk mendengarkan, berbagi pengalaman, dan membangun hubungan tetap perlu dijaga.

Sementara itu, Farrel, mahasiswa tingkat akhir Digital Business Innovation BINUS @Malang, menyoroti pentingnya pendidik dalam membantu mahasiswa menggunakan AI secara kritis. Berangkat dari pengalaman belajar dan mengajar yang dimilikinya, ia menilai kualitas pendidik tetap memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan seorang pelajar.

Menurut Farrel, kemudahan mengakses AI menghadirkan tantangan ketika mahasiswa mulai menyerahkan proses berpikir kepada teknologi. Dalam situasi tersebut, pendidik berperan mendorong mahasiswa untuk memeriksa jawaban, mempertanyakan alasan, dan memahami proses di balik sebuah kesimpulan.

“Pendidik yang baik akan mengajak kita mempertanyakan jawaban dari AI, bukan sekadar menerimanya begitu saja. Masalah mulai muncul ketika permintaan ‘bantu saya’ perlahan berubah menjadi ‘kerjakan untuk saya’. Jika semua jawaban langsung diterima, apa yang sebenarnya kita pelajari?” ungkap Farrel.

Ia juga mengajak mahasiswa membangun hubungan yang lebih terbuka dengan pendidik sebagai mitra belajar. Bertanya, berdiskusi, dan menguji pemahaman bersama menjadi bagian penting agar penggunaan AI tetap mendukung proses pembelajaran.

“Sebagai mahasiswa, mari melihat pendidik sebagai mitra dan terus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Jika kita ingin hidup berdampingan dengan AI tanpa kehilangan kemampuan berpikir, kita perlu menghargai orang-orang yang mengajarkan kita cara berpikir,” lanjutnya.

Farrel turut menekankan perlunya dukungan bagi pendidik melalui pelatihan, waktu yang memadai untuk mengembangkan pembelajaran, serta penghargaan terhadap profesi mereka agar mampu mendampingi generasi muda menghadapi perubahan.

Farrel Arganta Nadhyta dan Ivania Keisha Candra, mahasiswa BINUS @Malang menjadi pembicara dalam sesi “AI, Unfiltered: Students Have Their Say” pada QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Selasa (3/11). (Istimewa).



Kehadiran Farrel dan Ivania dalam forum ini memperlihatkan kontribusi mahasiswa BINUS University dalam percakapan global mengenai masa depan pendidikan. Keduanya membawa pesan yang saling melengkapi: kemajuan teknologi perlu berjalan bersama kemampuan berpikir mandiri dan kepedulian terhadap sesama.