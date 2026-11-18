JawaPos.com - Pendidikan kesetaraan Paket C menjadi sorotan usai terungkap bahwa banyak anggota DPR RI yang lulus dari program tersebut.

Lulusan pendidikan kesetaraan Paket C juga memiliki kesempatan yang sama untuk jadi Anggota DPR karena ijazahnya diakui setara dengan SMA, madrasah aliyah (MA), maupun sekolah menengah kejuruan (SMK).

Hal itu menjadi sorotan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa 191 dari total 580 anggota DPR RI memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Komisioner KPU Idham Holik juga mengonfirmasi bahwa kategori tersebut mencakup anggota DPR yang merupakan lulusan Paket C.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendidasmen) Abdul Mu'ti juga menyampaikan hal serupa. Lantas, apa itu pendidikan penyetaraan Paket C?

Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan melalui jalur nonformal di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini ditujukan bagi masyarakat yang belum sempat atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan menengah melalui jalur formal.

Sasarannya beragam, mulai dari warga yang putus sekolah karena kendala ekonomi, keterbatasan akses geografis, hingga mereka yang harus bekerja sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan reguler. Program ini juga tidak membatasi peserta berdasarkan usia.

Ijazah Diakui Setara SMA

Meski diselenggarakan melalui jalur nonformal, ijazah Paket C memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah SMA, MA, maupun SMK. Artinya, lulusan Paket C memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Ijazah tersebut dapat digunakan sebagai persyaratan mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selain itu, lulusan Paket C juga dapat menggunakannya untuk melamar pekerjaan, mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta keperluan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesetaraan ini juga berlaku dalam persyaratan pencalonan anggota legislatif. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon anggota DPR diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Tempat dan Sistem Pembelajaran

Program Paket C diselenggarakan melalui satuan pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Peserta dapat mengikuti pembelajaran sesuai layanan dan sistem yang disediakan masing-masing lembaga.

Kemendikdasmen juga mendukung layanan pendidikan kesetaraan melalui platform seTARA daring. Platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pembelajaran pendidikan kesetaraan secara digital.

Dari sisi durasi, pendidikan Paket C umumnya ditempuh selama tiga tahun atau enam semester. Beban pembelajarannya mencapai 132 Satuan Kredit Kompetensi (SKK), yang mencakup Fase E atau setara kelas X serta Fase F atau setara kelas XI dan XII.

Meski demikian, penempatan peserta didik dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan hasil penilaian terhadap kemampuan awal masing-masing peserta.

Penilaian dan Kelulusan

Penetapan kelulusan peserta Paket C dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta didik juga dapat mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk memperoleh gambaran capaian akademik.

Hasil TKA dapat dimanfaatkan sebagai salah satu persyaratan seleksi masuk perguruan tinggi sesuai kebijakan masing-masing jalur penerimaan.