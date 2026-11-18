JawaPos.com - Latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 didominasi lulusan sekolah menengah atas (SMA).

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 191 atau sepertiga dari total 580 anggota DPR, yang pendidikan terakhirnya SMA/sederajat, termasuk anggota pengganti antarwaktu (PAW) hingga Desember 2025.

Sementara itu, Anggota DPR dengan pendidikan terakhir magister (S2) menempati urutan berikutnya dengan jumlah 168 orang. Sementara itu, anggota DPR lulusan sarjana (S1) tercatat sebanyak 146 orang.

Anggota DPR dengan pendidikan doktoral (S3) berjumlah 74 orang. Adapun anggota DPR yang memiliki pendidikan terakhir diploma tiga (D3) hanya satu orang.

Komisioner KPU Idham Holik menyampaikan, data tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan pengecekan terhadap dokumen ijazah yang diserahkan saat proses pencalonan.

"Setelah dilakukan pengecekan dokumen ijazah yang disampaikan pada saat pencalonan, berikut data pendidikan terakhir anggota DPR (termasuk data PAW per Desember 2025)," ujar Idham saat dihubungi, Selasa (18/11).

Berikut rincian pendidikan terakhir 580 anggota DPR berdasarkan data KPU:

- SMA: 191 orang

- Diploma 3 (D3): 1 orang

- Sarjana (S1): 146 orang

- Magister (S2): 168 orang

- Doktor (S3): 74 orang

Idham menjelaskan, seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan minimal pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Aturan itu mensyaratkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.