JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai penyelenggaraan Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2026 di Cirebon, menunjukkan kemampuan akademisi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) bersaing dalam forum ilmiah internasional.

Dia menyampaikan peningkatan jumlah karya ilmiah yang masuk pada AICIS+ ke-25, menjadi salah satu gambaran perkembangan kapasitas akademisi pendidikan keagamaan.

"Kontributor makalahnya jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya," kata Menag Nasaruddin Umar seperti dilansir dari Antara.

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Menag menyampaikan AICIS+ merupakan konferensi tahunan yang diselenggarakan melalui perguruan tinggi keagamaan dengan fokus pembahasan Islam, sains, dan masyarakat.

Menurut dia, karya ilmiah yang masuk dalam konferensi tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi luar negeri, siswa madrasah, mahasiswa PTKIN hingga perguruan tinggi umum.

Nasaruddin menilai, keterlibatan siswa madrasah dan mahasiswa dalam forum tersebut, memperlihatkan kemampuan lingkungan pendidikan Kemenag menghasilkan karya akademik yang kompetitif.

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"Madrasah dan perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama benar-benar sangat bersaing," ujar Nasaruddin Umar.

Menag menyebut capaian sejumlah PTKIN dalam pemeringkatan nasional sebagai gambaran perkembangan kualitas pendidikan tinggi keagamaan.

Dia mencontohkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang memiliki posisi cukup baik dalam pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut Nasaruddin, capaian tersebut menunjukkan perguruan tinggi di bawah Kemenag mampu bersaing dengan institusi pendidikan tinggi lainnya.

"Pengelolaan perguruan tinggi madrasah yang di-handle oleh Kementerian Agama betul-betul dikerjakan secara profesional," terang Nasaruddin Umar.

Dia menambahkan, daya saing pendidikan keagamaan terlihat pula dari alumni yang berhasil melanjutkan pendidikan ke universitas ternama di luar negeri.

Nasaruddin Umar menyebut sejumlah lulusan pendidikan di bawah Kemenag, telah menempuh pendidikan di Harvard University di Amerika Serikat dan University of Oxford di Inggris.

Nasaruddin menilai, capaian tersebut memperlihatkan perkembangan kualitas sumber daya manusia dari lingkungan pendidikan keagamaan.