JawaPos.com - Universitas Pasundan (Unpas) memecat satu dosen tetap yang terbukti melakukan pelanggaran berat terkait dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswa. Sementara itu, tiga dosen lainnya dijatuhi sanksi teguran atau peringatan karena dikategorikan melakukan pelanggaran ringan.

"Universitas Pasundan mengidentifikasi bahwa terdapat satu orang dosen telah melakukan pelanggaran yang dapat dikualifikasikan kategori berat dan ada tiga orang dosen berkategori pelanggaran ringan," tulis pernyataan resmi Unpas, Selasa (17/11).

Keputusan tersebut diambil setelah Unpas membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual yang melibatkan sejumlah oknum dosen. Pemeriksaan dan pendalaman kasus selanjutnya dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, Bantuan Konseling, dan Unit Layanan Disabilitas (Satgas PPKPT-BK-ULD).

Selain pemeriksaan internal, universitas juga meminta masukan dari Senat Universitas, khususnya Komisi Etika dan Disiplin. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unpas juga menyatakan akan memfasilitasi para korban melalui Satgas PPKPT-BK-ULD agar mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Pihak universitas turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat pemberitaan dugaan kekerasan seksual oleh oknum dosen. Unpas mengapresiasi dukungan dan kepercayaan masyarakat serta menegaskan komitmennya menjaga integritas institusi.

"Universitas Pasundan berkomitmen untuk mewujudkan kampus yang nyaman, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan," pungkas pernyataan Unpas.