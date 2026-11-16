Rektor UMB Tekankan Pentingnya Kompetisi untuk Bangun Karakter Mahasiswa

JawaPos.com - Kompetisi tidak hanya menjadi ajang mengejar prestasi. Melainkan juga sarana membentuk karakter generasi muda. Melalui persaingan yang sehat, pelajar dapat belajar bekerja sama, membangun sportivitas, serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan intelektual.

Rektor Universitas Mercu Buana (UMB) Andi Adriansyah mengatakan pengalaman berkompetisi penting untuk membangun karakter generasi muda sebagai calon penerus bangsa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para peserta dapat belajar bersinergi, membina kemampuan bekerja dalam kelompok dan tim, serta menjunjung tinggi sportivitas. Kami juga ingin mendorong tumbuhnya jiwa seni dan intelektualitas yang baik di kalangan generasi muda,” ujar Andi saat membuka Mercu Buana Festival 16 dan Mercu Buana Karnaval 2026 di Kampus UMB Meruya, Jakarta Barat, Senin (16/11).

Menurutnya, kompetisi dan ruang ekspresi kreatif dapat menjadi bekal bagi pelajar untuk mengembangkan potensi diri. Kompetisi sekaligus memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitarnya.

UMB pun menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jakarta Barat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Khusus kompetisi olahraga, KONI dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan pertandingan melalui juri yang menjunjung profesionalitas dan sportivitas.

Mercu Buana Festival 16 berlangsung pada 16–21 November 2026 di Kampus UMB Meruya dan Menteng. Kegiatan ini menargetkan sekitar 1.800 peserta dari 155 sekolah di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Sementara itu, Mercu Buana Karnaval 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November di Kampus UMB Meruya dengan target 2.400 siswa dari wilayah Jabodetabek.

Berbeda dengan festival yang berorientasi pada kompetisi, karnaval menjadi ruang ekspresi kreatif melalui parade, pertunjukan seni, penampilan unit kegiatan mahasiswa, musik, hingga pameran program studi dan inovasi. Kegiatan tersebut juga dilengkapi tur kampus serta bazar UMKM dan mahasiswa.