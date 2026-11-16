Yakini Anggota Dewan Lulusan Paket C Tak Berkompeten, Pengamat Sarankan Potong Tunjangan

JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengusulkan pemotongan tunjangan hingga dana reses bagi anggota dewan lulusan Paket C yang dinilainya tidak memiliki kompetensi memadai dalam menjalankan tugas legislasi.

Menurutnya, hal ini juga mesti jadi evaluasi pimpinan DPR untuk melakukan pembenahan internal dan tidak melibatkan anggota tersebut dalam pengambilan keputusan.

Menurut Trubus, anggota dewan yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi perlu dikelompokkan dan diberikan tugas berbeda.

Ia menilai, pemberian hak keuangan kepada anggota dewan tersebut juga tidak seharusnya disamakan dengan anggota lain.

"Jadi mereka yang Paket C itu enggak boleh. Nah, nanti tinggal dikelompokkan aja, dikandangin sendiri, dia dikasih tugas-tugas apa, tapi gajinya enggak usah sama," katanya saat dihubungi JawaPos.com, Senin (16/11).

Bahkan ia mengusulkan agar tunjangan dan dana reses anggota dewan tersebut dipangkas.

Menurutnya, langkah itu diperlukan sebagai konsekuensi atas penilaian terhadap kapasitas mereka dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

"Tunjangannya dipotong, termasuk dana resesnya dia kan gede tuh, nah itu dipotong aja itu," ucapnya.

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Trubus menilai, persoalan tersebut harus menjadi perhatian pimpinan DPR. Ia meminta Ketua DPR lebih fokus membenahi kualitas internal lembaga legislatif dibandingkan mengejar kepentingan politik pribadi.

Menurutnya, pimpinan DPR perlu mengevaluasi anggota yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi, termasuk mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Sebelumnya, Trubus juga mempertanyakan kapasitas anggota dewan lulusan Paket C dalam menyusun kebijakan pendidikan.

Ia menyinggung pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), termasuk ketentuan mengenai persyaratan pendidikan minimal dosen hingga jenjang S3.

Kritik tersebut muncul setelah Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan cerita pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Majalengka yang menyebut banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C.

Mu'ti mengungkapkan, salah satu PKBM di Majalengka memiliki lebih dari 300 peserta didik, dengan peserta Paket C menjadi kelompok terbanyak.