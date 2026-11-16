PR Kampus Bukan Sekadar Jumlah Lulusan, Melainkan Juga Kesesuaian Alumni dengan Kebutuhan Industri

JawaPos.com - Semakin berkembangnya industri, perguruan tinggi dituntut tidak sekadar menghasilkan lulusan. Tetapi juga memastikan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan transisi energi membuat kampus harus terus menyesuaikan kurikulum serta kualitas sumber daya manusia.

Wakil Rektor III Institut Teknologi PLN (ITPLN) Purnomo mengatakan tantangan pendidikan tinggi saat ini bukan lagi soal jumlah lulusan, melainkan kesiapan mereka memasuki dunia kerja.

"Pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa banyak lulusan yang mampu kita hasilkan, melainkan seberapa siap lulusan tersebut menghadapi kebutuhan industri yang terus berubah," ujar Purnomo saat membuka ITPLN Career Day 2026, Senin (16/11).

Menurutnya, kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan perusahaan harus dijembatani melalui kolaborasi kampus dengan industri. Kerja sama itu bisa dilakukan melalui program magang, sertifikasi kompetensi, kuliah praktisi, penyesuaian kurikulum, hingga riset bersama.

Salah satu bentuk kepercayaan industri terhadap ITPLN, kata Purnomo, terlihat dari program ikatan kerja PLN yang menargetkan 250 lulusan ITPLN setiap tahun. "Kami berharap kepercayaan PLN tersebut juga tumbuh di kalangan mitra industri lainnya," katanya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi PLN Indonesia Power Ridho Hutomo menilai perguruan tinggi dan industri harus saling melengkapi. Kampus menjadi sumber pengetahuan dan riset, sedangkan industri menjadi tempat penerapan ilmu untuk menyelesaikan persoalan nyata.

"Riset dan pendidikan diolah serta diteliti untuk menjadi amunisi yang dibutuhkan industri," ujar Ridho.

Ia menambahkan, kebutuhan tenaga kerja juga berubah seiring percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT). Karena itu, lulusan tidak cukup hanya menguasai kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan beradaptasi dan ketahanan menghadapi tantangan pekerjaan.

Terlebih, pengembangan proyek energi bersih mulai menjangkau berbagai wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi tersebut membutuhkan tenaga profesional yang siap ditempatkan dan bekerja di berbagai lingkungan.

"Selain kapabilitas teknologi dan teknik, kami juga berharap generasi baru di ITPLN memiliki soft skill untuk mampu beradaptasi," jelasnya.

Untuk mempertemukan kebutuhan tersebut, ITPLN menggelar Career Day 2026 pada 16–17 November. Kegiatan bertema Tech-celebration 2026: Bridging The Digital Gap itu diikuti 27 perusahaan dari berbagai sektor, mulai BUMN, swasta, asosiasi, hingga startup.