Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C, Pengamat: Kok Bisa Ngatur Mau Dosen Minimal S3

JawaPos.com - Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti bahwa banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C menuai sorotan. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mempertanyakan kapasitas anggota legislatif yang justru menyusun kebijakan pendidikan, termasuk ketika membahas aturan yang mensyaratkan dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal S3.

Hal itu tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)

"Bagaimana orang dia sendiri sekolahnya cuma Paket C kok mengatakan dosen syaratnya harus S3. Kan itu sudah namanya ngawur-ngawur itu," kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Senin (14/11).

Menurutnya, persyaratan pendidikan bagi dosen yang dibahas dalam regulasi tersebut harus diikuti dengan perhatian terhadap kapasitas para pembuat kebijakannya.

Trubus juga menyoroti fungsi pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR, dalam memastikan kualitas kerja internal lembaga legislatif. Iameminta pimpinan DPR tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik, tetapi juga melakukan pembenahan terhadap anggota dewan.

"Ketua DPR itu membenahi internalnya, berbuat apa kepada mereka anggota yang tidak memenuhi syarat itu. Jangan dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan," ujarnya.

Menurut Trubus, latar belakang pendidikan anggota dewan berkaitan dengan pelaksanaan tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menilai keterbatasan pemahaman terhadap substansi persoalan dapat memengaruhi kualitas produk kebijakan maupun pengawasan pemerintah.

"Kalau pendidikan terlalu rendah, misalnya bikin undang-undang, ya kan mungkin Paket C bikin undang-undang, orang dia enggak tahu mana legal, mana yang apa kan enggak tahu, Mas. Konstitusi hukum," tuturnya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas anggota DPR ketika menjalankan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra pemerintah. Menurutnya, fungsi pengawasan membutuhkan pemahaman yang memadai agar anggota dewan dapat mengajukan pertanyaan dan mengevaluasi kebijakan secara substantif.

"Terus bagaimana dia melakukan pengawasan? Orang dia yang diawasi lebih pintar dari yang ini. Yang ngawasi harusnya kan dia mau menegur bagaimana?" pungkas Trubus.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengungkapkan banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C berdasarkan cerita pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Majalengka, Jawa Barat. Salah satu PKBM yang dikunjunginya memiliki lebih dari 300 peserta didik, dengan peserta Paket C menjadi kelompok terbanyak.

"Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya," ujar Mu'ti dalam rapat bersama anggota DPR.

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