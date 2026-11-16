Wisuda 76 BINUS @Malang Hadirkan Lulusan Perdana Double Degree dengan 90,59% Lulusan Telah Berkarya

JawaPos.com – BINUS @Malang mencatatkan pencapaian baru dalam penyelenggaraan Wisuda 76 BINUS UNIVERSITY dengan meluluskan mahasiswa dari dua program Double Degree untuk pertama kalinya, yaitu Digital Business Innovation (DBI) dan Interactive Design and Technology (IDT). Sebanyak 404 wisudawan dikukuhkan pada 14–15 November 2026 di Grand Mercure Mirama.

Dari jumlah tersebut, 90,59% telah berkarya di berbagai bidang, dengan 50,25% di antaranya menjalani karier sebagai wirausahawan, sementara lulusan lainnya bekerja di perusahaan berskala global maupun nasional serta melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Mengangkat tema “Leading Generation: An Innovative Leader”, momentum ini menjadi bagian dari perjalanan BINUS @Malang dalam menghasilkan generasi yang siap menghadapi perubahan, mengembangkan inovasi, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Untuk pertama kalinya, lulusan dari program Double Degree DBI dan IDT turut menjadi bagian dari Wisuda BINUS @Malang. Pencapaian ini memperkuat pengembangan pendidikan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk membekali mahasiswa dengan perspektif dan keterampilan yang lebih luas.

Melalui perpaduan kompetensi bisnis, teknologi, dan desain, para lulusan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karier di berbagai sektor, termasuk industri kreatif, bisnis digital, serta pengembangan produk dan teknologi interaktif.

Kehadiran lulusan dari kedua program ini sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan tinggi perlu terus berkembang mengikuti kebutuhan industri, dengan mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan untuk berkarier secara profesional, membangun usaha, maupun menciptakan peluang baru secara mandiri.

Sebagai Kampus Digital Technopreneur, BINUS @Malang terus mendorong pengembangan kompetensi mahasiswa melalui perpaduan penguasaan teknologi, kreativitas, inovasi, dan jiwa kewirausahaan. Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan akademik, tetapi juga pada kemampuan menerapkannya dalam kehidupan nyata.

BINUS @Malang menyelenggaraan Wisuda 76 BINUS UNIVERSITY termasuk meluluskan mahasiswa dari dua program Double Degree, yaitu Digital Business Innovation (DBI) dan Interactive Design and Technology (IDT). (Istimewa).

Dengan pendekatan tersebut, lulusan diharapkan mampu melihat perkembangan teknologi sebagai peluang untuk menghasilkan karya, mengembangkan solusi, serta membangun usaha yang memiliki nilai tambah. Hal ini juga tercermin dari capaian 90,59% lulusan yang telah berkarya, baik melalui jalur profesional maupun kewirausahaan. Kesiapan tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana pendidikan di BINUS @Malang berupaya menghubungkan proses pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan masyarakat.

Prestasi akademik dan pengalaman di tingkat internasional turut menjadi bagian dari pencapaian para lulusan Wisuda 76 BINUS @Malang. Pada periode ini, IPK tertinggi mencapai 4,00, sementara 18 lulusan berhasil memperoleh predikat Summa Cum Laude.

Salah satu pencapaian tersebut diraih Regina Martha Dwi Ananda dari Program Digital Business Innovation yang berhasil menyelesaikan studinya dengan IPK sempurna 4,00. Prestasi lainnya ditunjukkan oleh Shannon Ariella Suhartono, lulusan Program Studi Public Relations, yang meraih predikat Summa Cum Laude dengan IPK 3,98.

Selama masa perkuliahan, Shannon juga aktif mengembangkan kompetensi melalui partisipasi dalam tiga kompetisi internasional, termasuk International Communication Competition, serta berhasil masuk dalam Top 10 Best World Case Business. Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam membangun kepercayaan diri, memperluas wawasan, dan mengasah kemampuan untuk bersaing di lingkungan global.

Sebagai perwakilan wisudawan yang menyampaikan sambutan, Shannon juga merefleksikan perjalanan perkuliahannya sebagai proses pembelajaran yang tidak berhenti setelah memperoleh gelar akademik. Baginya, kesempatan untuk terus mengeksplorasi hal baru, meningkatkan kemampuan, dan berani menghadapi tantangan merupakan bagian penting dalam perjalanan pengembangan diri setelah lulus.

Semangat untuk terus bertumbuh dan mengambil peran dalam menghadapi perubahan juga menjadi pesan utama Rektor BINUS UNIVERSITY, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., dalam Wisuda 76. Menurutnya, generasi masa depan perlu memiliki kesiapan yang lebih dari sekadar pencapaian akademik.

Kemampuan beradaptasi, keberanian untuk menghadirkan inovasi, kemauan untuk terus belajar, serta kesadaran terhadap tanggung jawab atas setiap keputusan menjadi kualitas penting yang perlu dikembangkan oleh para lulusan. Kepemimpinan juga tidak hanya diwujudkan melalui kemampuan mengarahkan atau mengambil keputusan, tetapi melalui tindakan nyata yang mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Melalui Wisuda 76 dengan tema “Leading Generation: An Innovative Leader”, BINUS UNIVERSITY terus memperkuat komitmennya dalam mempersiapkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan mampu mengambil peran di tengah dinamika perkembangan zaman.

Bekal pengetahuan, pengalaman, serta kompetensi yang diperoleh selama masa perkuliahan diharapkan menjadi landasan bagi para lulusan untuk mengembangkan karier, menciptakan peluang, dan menghasilkan inovasi di bidang masing-masing.