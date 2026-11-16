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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 16 November 2026 | 19.29 WIB

Viral Puluhan Dokter Muda Unpad Acungkan 3 Jari Saat Sumpah Dokter

Momen puluhan dokter muda Unpad acungkan 3 jari sebagai solidaritas terhadap korban karhutla. (YouTube Sumpah Dokter Padjajaran) - Image

Momen puluhan dokter muda Unpad acungkan 3 jari sebagai solidaritas terhadap korban karhutla. (YouTube Sumpah Dokter Padjajaran)

JawaPos.com - Puluhan dokter muda Universitas Padjadjaran (Unpad) mengacungkan simbol tiga jari saat menjalani prosesi pengambilan sumpah dokter di Graha Sanusi Hardjadinata, Bandung, Jawa Barat, Minggu (15/11). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga yang menjadi korban bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Aksi solidaritas ini pun viral di media sosial usai mengemuka di akhir rangkaian kegiatan, tepatnya pada sesi persembahan peserta. Dalam momen tersebut, perwakilan dokter muda menyampaikan keprihatinannya atas krisis kesehatan serta penderitaan masyarakat akibat asap dan karhutla yang melanda pemukiman serta kawasan hutan.

"Empati kita kepada saudara-saudara kita yang masih tercekik napasnya di tengah hutan yang terbakar. Bencana alam yang terabaikan dan kesehatan anak-anak yang tidak hanya sebatas perut yang kenyang," ujar salah satu perwakilan dokter muda, dikutip dari YouTube Sumpah Dokter Padjajaran, Senin (16/11).

"Mari kita suarakan empati kita. For the Forest. For the Animal. For the People," sambungnya.

Tak lama setelah penyampaian sikap tersebut, layar besar di panggung utama menampilkan visualisasi gambar tiga jari di udara dengan tiga warna berbeda yang dikenal sebagai simbol protes publik. 

Sementara itu, puluhan dokter muda pun mengacungkan tiga jari secara serentak. 

Gestur dan simbol tersebut melambangkan sebuah seruan empati bagi perlindungan hutan, satwa, serta kesehatan masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana asap.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Tags

sumpah dokterdokter mudaUniversitas Padjadjaran

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