Mahasiswa PPDS UNAIR Raih Beasiswa, Presentasikan Riset Aorta di Konferensi Internasional Tokyo

JawaPos.com - Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular (BTKV) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK UNAIR), dr. Juliana, berhasil menorehkan prestasi di kancah internasional.

Dia terpilih sebagai penerima beasiswa (scholarship) dan mempresentasikan karya ilmiahnya secara tunggal dalam ajang bergengsi STS-ASCVTS Aortic Summit 2026 yang digelar pada 13–14 November 2026 di Hamamatsucho Convention Hall & Hybrid Studio, Tokyo, Jepang.

Konferensi medis internasional yang berlangsung selama dua hari ini merupakan pertemuan puncak gabungan kedua kalinya yang diselenggarakan oleh dua organisasi bedah toraks dan kardiovaskular terkemuka dunia, yakni The Society of Thoracic Surgeons (STS) dan The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (ASCVTS).

Dalam forum ilmiah tersebut, dr. Juliana membawakan makalah penelitian berjudul "Engineering a Zone 1 Landing Zone in Chronic Type B Aortic Dissection With Aberrant Left Vertebral Artery".

Karya ilmiah ini mengangkat inovasi penanganan medis terkait permasalahan kompleks pada pembuluh darah utama (aorta).

Ketertarikannya yang mendalam terhadap topik kelainan aorta menjadi motivasi utama yang mendorongnya untuk berpartisipasi dan berkompetisi di tingkat global.

Keberhasilan menembus forum internasional ini tidak lepas dari peran krusial dosen pembimbingnya, Dr. dr. Danang Himawan Limanto, Sp.BTKV., Subsp. VE (K)., M.Ked.Klin.

Selama proses penyusunan makalah hingga persiapan teknis presentasi, Dr. Danang secara intensif memberikan arahan dan bimbingan agar materi yang disampaikan memenuhi standar ilmiah internasional.

Meski demikian, perjalanan menuju panggung internasional di Tokyo penuh dengan tantangan.

Sebagai peserta didik PPDS yang memiliki jadwal klinis dan tanggung jawab pelayanan medis yang padat, dr. Juliana sempat mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara menulis karya ilmiah, mengurus persiapan keberangkatan, serta menjalankan kewajiban residensi sehari-hari.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ia menerapkan strategi manajemen waktu yang ketat.

Dia menyusun target capaian harian secara terperinci agar setiap tahapan penulisan paper dan persiapan keberangkatan dapat diselesaikan secara bertahap tanpa mengganggu tugas utamanya sebagai residen.

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"Kedisiplinan dalam mengatur jadwal serta bimbingan penuh dari dosen pembimbing menjadi dua faktor utama yang mengantarkannya meraih pencapaian ini," katanya.

Bagi dr. Juliana, pengalaman mempresentasikan riset di hadapan para pakar bedah jantung dan pembuluh darah dunia memberikan nilai tambah yang besar bagi pengembangan kariernya ke depan.