Inovasi Filter Air tanpa Listrik hingga Smart Green House Buatan Anak SMP dan SMA

JawaPos.com - Murid SMP dan SMA Kharisma Bangsa, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, memamerkan berbagai inovasi berbasis sains dan teknologi dalam STEM Expo 2026. Sejumlah karya yang ditampilkan bahkan menawarkan solusi untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari filter air tanpa listrik hingga sistem penyiraman tanaman otomatis melalui teknologi smart green house.

Pameran tersebut menjadi ajang bagi para murid untuk menunjukkan hasil pembelajaran science, technology, engineering, and mathematics (STEM) yang dikembangkan melalui proyek inovasi. Salah satu karya yang menarik perhatian adalah Hydro-Filter buatan Muhammad Raushan Albab Chalid bersama teman-temannya dari kelas 2 SMP.

Raushan menjelaskan, Hydro-Filter dirancang sebagai solusi sederhana untuk membantu mengatasi krisis air bersih, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana. Teknologi tersebut menggunakan sistem penyaringan manual yang tidak membutuhkan listrik sehingga relatif mudah diterapkan.

"Teknologi penjernihannya terdiri dari beberapa lapisan," kata Raushan, Sabtu (14/11).

Sistem penyaringan itu terdiri atas beberapa material yang disusun berlapis. Bagian paling atas menggunakan batu putih berukuran sedang, disusul batu berukuran lebih kecil, pasir, karbon yang bisa dibuat dari arang yang dihancurkan, serta kapas sebagai lapisan paling bawah.

Raushan juga memperagakan langsung cara kerja alat tersebut. Air kotor dituangkan ke dalam botol air mineral yang telah disusun dengan berbagai material penyaring. Air kemudian mengalir keluar dalam kondisi lebih jernih.

Meski begitu, ia mengingatkan air hasil penyaringan tersebut belum bisa langsung dikonsumsi. Air tetap harus direbus terlebih dahulu sebelum diminum.

Inovasi lainnya datang dari Muhammad Adib Tibyan bersama teman-temannya dari kelas 11 SMA. Mereka mengembangkan Smart Green House, sebuah sistem pemantauan kelembaban sekaligus penyiraman tanaman secara otomatis.

Adib menjelaskan, inovasi tersebut memanfaatkan sensor digital untuk mendeteksi tingkat kelembaban tanah dan udara di dalam rumah kaca. Ketika kelembaban turun dan tanah mulai mengering, sensor akan mengirimkan sinyal ke sistem untuk mengaktifkan perangkat penyiraman.

"Ketika kelembaban turun, alias tanah dalam keadaan kering, sensor akan berfungsi," jelasnya.

Sistem tersebut kemudian memerintahkan pipa dan perangkat penyemprot air yang berada di atas tanaman untuk mengeluarkan hujan buatan. Dengan demikian, kelembaban media tanam dapat kembali terjaga tanpa harus melakukan penyiraman secara manual.

Dalam pameran itu, Adib memang baru memperlihatkan prototipe dengan ukuran media tanam sekitar setengah meter. Namun, dia menyebut teknologi tersebut berpotensi diterapkan pada rumah kaca berukuran lebih besar.

Melalui sistem otomatis tersebut, tanaman diharapkan tidak mudah layu akibat kekurangan air. Penyiraman akan dilakukan berdasarkan indikator kelembaban yang telah ditentukan sehingga kebutuhan air tanaman bisa lebih terpantau.

Kepala SMA Kharisma Bangsa Muhammad Budiawan mengatakan, STEM menjadi salah satu fokus pembelajaran di sekolahnya. Menurut dia, pemahaman mengenai sains dan teknologi tidak cukup hanya disampaikan melalui teori, tetapi perlu diperkuat dengan praktik dan proyek inovasi.

"Dalam pembelajaran di sekolah kami, ada beberapa pekan yang khusus membahas proyek inovasi," ujarnya.

Budiawan menambahkan, SMA Kharisma Bangsa baru saja ditetapkan sebagai Sekolah Unggulan Garuda Transformasi (SUGT) oleh Kemendiktisaintek. Melalui program tersebut, sekitar 120 murid kelas 11 dan 12 mendapatkan pendampingan khusus untuk mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Harapannya memperbesar peluang untuk diterima kuliah di kampus ternama di luar negeri," jelasnya.