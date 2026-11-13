Wamendiktisaintek Soroti Tantangan Kampus di Tengah Pesatnya Perkembangan AI

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi tantangan serius bagi perguruan tinggi. Kampus dituntut mampu menunjukkan keunggulan yang tidak bisa digantikan teknologi tersebut, mulai dari kualitas lulusan, program studi, hingga kompetensi dosen.

Persoalan itu menjadi salah satu sorotan dalam penutupan Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 yang berlangsung di Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Jumat (13/11).

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof Stella Christie menilai, perguruan tinggi kini berada dalam situasi yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Bahkan, eksistensi perguruan tinggi mulai dipertanyakan seiring pesatnya perkembangan teknologi. Kondisi tersebut menuntut institusi pendidikan tinggi untuk tidak sekadar mempertahankan pola lama, tetapi berani melakukan perubahan.

"Kita lihat ada kebersamaan dan komitmen untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kita sekarang berada pada bukan masa yang sama dengan sebelumnya. Kita menghadapi tantangan yang besar di mana eksistensi dari perguruan tinggi itu sungguh dipertanyakan," kata Stella saat menutup KPPTI 2026 di Kampus C Unair, Jumat (13/11).

Menurut dia, perguruan tinggi harus mampu mengidentifikasi persoalan mendasar yang dihadapi saat ini. Salah satu pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah keunggulan apa yang dimiliki kampus dibandingkan AI.

Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab secara umum. Setiap perguruan tinggi perlu merumuskan nilai tambah secara lebih spesifik, baik dari sisi mahasiswa, program studi, maupun tenaga pengajar.

"Itu yang menjadi pertanyaan pokok. Dan kalau kita punya nilai lebih, mampukah kita merumuskan apa nilai lebih mahasiswa kita? Apa nilai lebih dari prodi kita? Apa nilai lebih dari dosen-dosen kita? Itu yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab," ujarnya.

Stella menyebut, persoalan tersebut menjadi salah satu rumusan penting dalam pelaksanaan KPPTI 2026. Forum itu tidak hanya menjadi ruang diskusi antarpemangku kepentingan pendidikan tinggi, tetapi juga diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan utama sekaligus menyusun strategi yang dapat diterapkan.

Dia berharap, hasil pembahasan dalam konferensi tersebut dapat menjadi pijakan bagi perguruan tinggi untuk menentukan langkah menghadapi perubahan dunia pendidikan."Dan inilah hasil dari KPPTI. Salah satu ciri dari KPPTI itu mengerti apa yang harus kita tanyakan dan mengambil suatu strategi yang pasti," tegasnya.

Setelah menyampaikan hasil pembahasan, Stella secara resmi menutup rangkaian KPPTI 2026. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pendidikan Tinggi, tim perumus, pembicara, moderator, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Forum Rektor Indonesia (FRI), serta seluruh mitra pendukung kegiatan tersebut.