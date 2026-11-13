Di Indonesia Pemakaian AI Terbanyak Ada Pada Sektor Pendidikan, Perguruan Tinggi Butuh Regulasi

JawaPos.com - Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan tingkat penggunaan Artificial Intelligence (AI) tertinggi untuk pendidikan. Hal itu mendorong perguruan tinggi untuk meregulasi agar penggunaannya tak merugikan.

Berdasarkan data survei yang dipaparkan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026, sekitar 95 persen pengguna AI di Indonesia merupakan pelajar yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran. Tingginya penggunaan AI tersebut mendorong perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan pedoman pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di lingkungan akademik.

Langkah ini dinilai penting agar AI tidak sekadar menjadi jalan pintas mendapatkan jawaban, tetapi benar-benar mendukung proses belajar, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam KPPTI 2026 yang berlangsung pada 11–13 November 2026 di Universitas Airlangga (Unair). Dalam forum tersebut, perwakilan tiga perguruan tinggi dan Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) berbagi praktik baik pemanfaatan teknologi untuk mendukung transformasi pembelajaran.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penggunaan AI tanpa verifikasi terhadap informasi yang dihasilkan. Kondisi ini memunculkan keresahan di kalangan akademisi karena mahasiswa berisiko hanya mengandalkan jawaban instan tanpa melalui proses analisis dan pemahaman secara mandiri.

Dosen Universitas Muhammadiyah Jember Yeni Dwi Rahayu menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan untuk mengatur penggunaan AI di perguruan tinggi. Menurutnya, transformasi digital harus tetap menjamin akses yang inklusif dan tidak menciptakan kesenjangan baru di lingkungan pendidikan.

"Yang pertama, merumuskan kebijakan AI dengan mengintegrasikan transparansi dan keamanan data dalam RPS melalui log penggunaan AI," kata Yeni seperti dikutip dari laman resmi Kemendiktisaintek, Jumat (13/11).

Rekomendasi kedua adalah mengubah pola penilaian yang selama ini lebih berorientasi pada hasil akhir. Perguruan tinggi perlu menerapkan asesmen berbasis artefak, refleksi terstruktur, serta verifikasi langsung untuk memastikan mahasiswa benar-benar memahami materi dan proses pengerjaannya.

Ketiga, perguruan tinggi harus menyediakan jalur penggunaan teknologi yang inklusif. Mahasiswa dengan keterbatasan perangkat maupun akses teknologi tetap harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pembelajaran.

Yeni menegaskan, AI bukan pengganti proses belajar, melainkan pendamping untuk membangun pemahaman, akuntabilitas, serta pembelajaran yang inklusif, humanis, dan berdampak.

Ia juga mengingatkan bahwa perangkat AI memiliki beragam jenis dan fungsi. Karena itu, perguruan tinggi perlu melakukan inventarisasi dan kurasi terhadap berbagai perangkat yang digunakan mahasiswa agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

"AI tools itu tidak hanya LLM yang mungkin dipakai sehari-hari, seperti ChatGPT, Claude, tetapi AI tidak hanya itu. Jadi, coba kami inventarisasi AI yang digunakan siswa itu apa saja," jelasnya.

Kolaborasi AI dan Kemampuan Manusia

Sementara itu, Dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) Intan Nurma Yulita menilai perguruan tinggi perlu memiliki pedoman dan etika dasar dalam penggunaan AI. Hal tersebut diperlukan agar pemanfaatan teknologi berlangsung secara aman, bertanggung jawab, dan tetap berorientasi pada tujuan pembelajaran.

Intan menjelaskan, Unpad menerapkan Kerangka Safe dan Smart sebagai prinsip penggunaan teknologi di lingkungan kampus. Kerangka tersebut menjadi panduan agar mahasiswa tidak hanya mengejar kecepatan memperoleh informasi, tetapi tetap mengoptimalkan proses pembelajaran.

Sebelum AI berkembang luas, mahasiswa lebih banyak mengandalkan interaksi langsung dengan dosen, misalnya melalui diskusi dan pertanyaan mengenai materi dalam slide presentasi. Interaksi tersebut membantu mahasiswa menyerap dan memahami materi melalui berbagai pengalaman belajar.

"Tantangannya sekarang adalah bagaimana memastikan penggunaan AI tetap efektif dalam pembelajaran. Mahasiswa harus tetap mampu menangkap dari setiap mata kuliah, bukan sekadar memperoleh jawaban secara instan melalui AI," jelas Intan.

Di sisi lain, Dosen Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung Lisa Kristiana Halim menyoroti pentingnya kolaborasi lintas keilmuan untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut dapat mendorong lahirnya inovasi sekaligus meningkatkan kreativitas dan produktivitas sivitas akademika.

Salah satu inovasi yang dikembangkan Itenas adalah arsitektur pengembangan produk berbasis AI melalui I-WILL (Innovative Workspace Integrated Living Laboratory) dan ICT-CYBERLAB (Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi).

I-WILL merupakan ruang kerja terpadu untuk pembelajaran, penelitian, kolaborasi, dan pengembangan solusi atas persoalan nyata. Sementara ICT-CYBERLAB menjadi komunitas teknologi untuk pengembangan produk, eksperimen, serta penguatan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

"Dalam praktiknya, komunitas ini menggunakan teknologi AI dan cloud sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah, mendorong kreativitas siswa, dan mempercepat hasil penelitian siswa. Hasilnya, banyak sekali penghargaan dan prestasi yang telah diraih siswa berkat dukungan dalam proses pembelajarannya," jelas Lisa.

Sementara itu, Nyoman menekankan bahwa perubahan teknologi yang berlangsung cepat menuntut perguruan tinggi terus beradaptasi. Perkembangan dunia digital turut mengubah kebutuhan kompetensi lulusan dan karakteristik pekerjaan pada masa mendatang.

Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya dibekali pengetahuan akademik. Mereka juga harus memiliki kemampuan menghadapi perubahan dan berbagai persoalan sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Sejumlah kemampuan manusia dinilai tetap penting di tengah perkembangan AI. Di antaranya kreativitas, komunikasi, analisis data, berpikir kritis, pemecahan masalah, hingga kemampuan memberikan pelayanan.

Karena itu, penggunaan AI tidak seharusnya disikapi dengan larangan semata. Perguruan tinggi perlu membangun ekosistem pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa memanfaatkan teknologi secara tepat tanpa mengesampingkan kemampuan dasar manusia.