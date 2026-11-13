BINUS School Surabaya Genap Setahun, Perluas Pengalaman Belajar Siswa hingga Kompetisi Internasional

JawaPos.com - BINUS School Surabaya sudah berkiprah selama setahun di Jawa Timur. Dalam periode tersebut, sekolah ini mulai membangun komunitas pendidikan sekaligus membuka kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan melalui berbagai kegiatan dan kompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

Perwakilan BINUS School Surabaya Alexandre Trespatch Nenes mengatakan tahun pertama menjadi momentum penting untuk merealisasikan komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas di Surabaya.

Kehadiran sekolah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membawa pengalaman BINUS yang sudah berusia 45 tahun ke dunia pendidikan Jawa Timur.

“Ulang tahun pertama ini memiliki makna yang sangat besar bagi BINUS School Surabaya maupun Yayasan Bina Nusantara. Ini bukan sekadar mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi juga perwujudan komitmen kami terhadap Surabaya,” ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (12/11).

Menurut Alexandre, salah satu capaian yang dirasakan selama setahun terakhir adalah terbentuknya komunitas sekolah yang kuat. Selain itu, siswa mulai mendapatkan kesempatan untuk memperluas pengalaman belajar melalui berbagai kegiatan di luar lingkungan sekolah.

Kesempatan tersebut antara lain perjalanan ke luar negeri hingga partisipasi dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional.

“Kami telah mencapai banyak hal. Salah satunya adalah berhasil membangun komunitas sekolah yang luar biasa. Para siswa juga sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri serta berpartisipasi dalam berbagai kompetisi nasional maupun internasional,” jelasnya.

Dari sisi akademik, BINUS School Surabaya mengembangkan pembelajaran dengan kurikulum internasional. Pada jenjang kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar, diterapkan IB Primary Years Programme (PYP). Sementara itu, jenjang SMP menggunakan Cambridge Lower Secondary Programme.

Alexandre menjelaskan, pendekatan pembelajaran yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Sekolah juga berupaya mengenali kebutuhan dan potensi setiap siswa melalui pendampingan yang lebih personal.

“Kami mempersiapkan siswa melalui pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, pendampingan secara personal, kemitraan yang kuat dengan dunia industri, serta kolaborasi erat dengan orang tua,” paparnya.

Memasuki tahun kedua, BINUS School Surabaya memperluas jenjang pendidikannya melalui peluncuran SMA atau High School. Pada jenjang ini, siswa dapat memilih dua program, yakni IB Diploma Programme (IB DP) dan IB Career-related Programme (IB CP).

Penambahan jenjang tersebut membuat BINUS School Surabaya memiliki kesinambungan pendidikan mulai dari usia dini hingga SMA dengan pilihan kurikulum internasional.

“Kehadiran High School merupakan langkah kami untuk terus tumbuh bersama keluarga di Surabaya. Kami ingin mendampingi siswa secara berkesinambungan, membantu mereka mengenali potensi, dan mempersiapkan langkah menuju pendidikan lanjutan sesuai dengan minat serta cita-cita masing-masing,” katanya.

Dalam pembelajarannya, siswa SMA didorong untuk melakukan riset secara mandiri, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, hingga menyusun argumen berdasarkan bukti. Kemampuan tersebut diharapkan menjadi bekal untuk mendalami bidang yang diminati sekaligus menghadapi pendidikan tinggi.

Alexandre berharap, pilihan program IB DP dan IB CP dapat membantu siswa mengembangkan minat dan kekuatan masing-masing. Dengan begitu, mereka memiliki kesiapan lebih baik dalam menentukan arah pendidikan setelah lulus.

“Kami berharap pilihan IB DP dan IB CP membantu mereka mendalami minat, mengembangkan kekuatan, dan semakin mandiri dalam belajar. Dengan bekal tersebut, mereka dapat menentukan arah pendidikan dan melangkah setelah lulus dengan lebih percaya diri,” ujarnya.