Wamendiktisaintek Sebut 1 Juta Sarjana Masih Menganggur, Minta Kampus Berbenah

JawaPos.com - Persoalan pengangguran pada lulusan perguruan tinggi menjadi salah satu pekerjaan rumah dunia pendidikan Indonesia.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof Fauzan menyebut, terdapat sekitar 1,01 juta sarjana yang belum terserap dunia kerja alias menganggur.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi perguruan tinggi untuk mengevaluasi kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Fauzan, perguruan tinggi tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut.

Kampus perlu memperkuat kolaborasi melalui pembentukan konsorsium agar sumber daya, riset, dan kepakaran yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara bersama.

“Saat ini barangkali kecenderungan tata kelola perguruan tinggi kita masih bekerja sendiri. Sudah waktunya kita bekerja bersama, membangun satu ekosistem di dalam perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing,” kata Fauzan dalam konferensi puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (Unair), Kamis (12/11/2026).

Dia menilai, setiap perguruan tinggi memiliki keunggulan dan kapasitas berbeda. Melalui konsorsium, kampus dapat saling melengkapi dalam pengembangan pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.

Dengan begitu, potensi yang selama ini tersebar bisa diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan.

Fauzan menyoroti masih besarnya tantangan pendidikan tinggi, terutama terkait mutu, akses, dan relevansi lulusan.

Dari 2.839 perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), tercatat baru 176 perguruan tinggi yang terakreditasi unggul.

Kemudian, sebanyak 823 kampus terakreditasi baik sekali dan 1.458 lainnya masih terakreditasi baik.

Persoalan relevansi menjadi perhatian tersendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Fauzan, terdapat 1,01 juta pengangguran dari kelompok lulusan sarjana.

Jumlah tersebut setara dengan 9,01 persen dari total pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan yang disampaikan dalam paparannya.

“Tentu banyak faktor yang menyebabkan mereka menganggur. Selain karena personal, sistem yang dibangun perguruan tinggi menurut saya juga memiliki tanggung jawab untuk meminimalisasi jumlah pengangguran sarjana,” ujarnya.

Dia mengingatkan, perubahan kebutuhan dunia kerja berlangsung lebih cepat dibandingkan penyesuaian sistem pendidikan tinggi.

Karena itu, perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dan tidak terpaku pada pola pembelajaran yang sudah berjalan selama ini.

“Dunia sudah berubah, apa yang ada di luar sudah berubah, dan berubahnya lebih cepat dari sistem yang kita miliki. Tapi kalau kita masih mengidolakan sistem yang kita miliki, maka sebenarnya kita telah berjalan mundur,” paparnya.

Menurut Fauzan, perguruan tinggi justru harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan sosial, bukan malah menjadi pihak yang tertinggal menghadapi perubahan.

Peran tersebut semakin penting jika melihat kondisi kemiskinan nasional yang masih menjadi tantangan pembangunan.

Dia memaparkan, angka kemiskinan Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta orang.

Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 5 persen pada 2029. Sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai nol persen pada 2026.

Fauzan juga menunjukkan keterkaitan antara tingkat pendidikan dan kondisi kemiskinan rumah tangga.

Dari 100 kepala keluarga miskin, sebanyak 25 orang tidak tamat SD, 38 orang lulusan SD, 18 orang lulusan SMP, 17 orang lulusan SMA, dan dua orang lulusan perguruan tinggi.

“Tahun 2025 kemiskinan kita di angka 8,25 persen, tahun 2029 targetnya adalah 5 persen. Sedangkan kemiskinan ekstrem di tahun 2026 targetnya adalah 0 persen. Angka ini bukan angka yang berdiri sendiri, tapi akumulasi pergerakan sosial, termasuk pergerakan dunia pendidikan tinggi,” jelasnya.

Selain mendorong konsorsium, Fauzan memaparkan enam mandat Presiden Prabowo Subianto bagi perguruan tinggi.

Di antaranya menghasilkan sumber daya manusia unggul, memperkuat penguasaan sains dan teknologi, mengembangkan riset dan hilirisasi industri, serta menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat.

Perguruan tinggi juga diharapkan berkontribusi meningkatkan pendapatan negara dan menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, jiwa nasionalisme, serta keberpihakan kepada masyarakat.

Salah satu contoh kolaborasi yang disampaikan Fauzan adalah Gerakan Tuntas Stunting dan Kemiskinan (Gentaskin) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program yang dimulai sejak awal 2025 tersebut melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan dunia industri.

Melalui program itu, kepakaran akademisi dan hasil penelitian kampus diarahkan untuk membantu penanganan stunting serta kemiskinan.

Kolaborasi tersebut menjadi contoh bagaimana perguruan tinggi dapat mengambil peran langsung dalam menyelesaikan persoalan di daerah.

Fauzan berharap pola kerja sama serupa dapat dikembangkan di wilayah lain dengan menyesuaikan persoalan dan potensi masing-masing daerah.

Dia meminta kampus untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata melalui ilmu pengetahuan serta hasil riset.