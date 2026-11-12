KSTI 2026 ITS Pamerkan 567 Inovasi Kampus, Tarik Minat Investor

JawaPos.com - Sebanyak 567 inovasi dipamerkan dalam gelaran Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Rabu (11/11).

Beragam produk hasil inovasi itu dipastikan sudah siap dipinang investor untuk dikomersilkan.

Dirjen Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman mengatakan, ratusan inovasi yang hadir itu berasal dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

"Kami meminta mereka untuk mengirimkan produk-produk yang siap untuk diinvestasi sebetulnya," kata Fauzan di ITS, Rabu (11/11).

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Fauzan mengatakan, salah satu tujuan penyelenggaraan KSTI adalah untuk mempertemukan inovasi kampus kepada industri.

Jika cocok, produk-produk hasil inovasi itu bisa diadopsi oleh Industri untuk dikomersilkan.

Dia menyebut, beberapa hasil inovasi perguruan tinggi Indonesia sudah berhasil menembus pasar industri.

Di antaranya adalah alat deteksi dini demam berdarah KODC Dengue yang diproduksi PT Konimex, implan mata glaukoma Virna garapan UI yang diproduksi PT Rohto, hingga beragam produk kesehatan ciptaan UGM.

"Sebetulnya kita sangat kaya, dan saat ini sebetulnya sudah juga menjadi komoditas ekspor. Kita ingin lebih menghilirkan, ini bisa digunakan untuk penyembuhan kanker sebetulnya," ujarnya.

Dia menegaskan, proses produksi massal tidak bisa dilakukan di kampus karena keterbatasan fasilitas.

Kampus berfokus pada riset dan pengujian produk agar memenuhi standar, sementara tahap produksi selanjutnya diserahkan kepada pihak industri.

"Jadi kami membiayai riset, tidak hanya sampai prototipe tapi pengujian produk supaya bisa masuk standar. Setelah masuk standar, produksinya dikerjasamakan dengan industri. Salah satunya berbagai produk yang ada dipamerkan, beberapa sudah diproduksi oleh industri," jelasnya.

Sementara itu, Rektor ITS Prof Bambang Pramujati mengatakan, dalam KSTI 2026 di ITS juga memamerkan produk hasil inovasi perguruan tinggi.

Harapannya juga sama dengan Kemendiktisaintek, yakni inovasi yang dihasilkan ITS mampu memikat investor.

"Kami di ITS, tugasnya bagaimana bisa memfasilitasi para peneliti, para inovator, tentunya dengan jalan memberi pendanaan untuk penelitian, kemudian mencarikan mitra-mitra dari industri, dan memberi fasilitas dan seterusnya agar mereka tetap bisa melaksanakan apa yang harus mereka lakukan untuk mengembangkan produk-produk tersebut," ujar Bambang.

Salah satu inovasi yang diunggulkan ITS adalah bensin sawit (Benwit). Produknya sudah bekerja sama dengan PTPN 4 PalmCo dan sudah ada pengembangannya Bensin Sawit.