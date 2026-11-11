Penjurusan di SMA untuk Mengenali Minat dan Bakat Siswa, Jangan Sampai Salah Pilih

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan bahwa siswa SMA kembali mendapat penjurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa. Kebijakan itu dimulai pada tahun ajaran 2027/2028.

Motivator dan praktisi pendidikan Ary Ginanjar Agustian mendukung kebijakan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti tersebut. Menurut dia, dalam penjurusan itu ada hal penting yang perlu dipastikan, yakni memastikan siswa tidak salah dalam memilih jurusan.

“Saya pribadi setuju dengan dikembalikannya penjurusan di tingkat SMA. Tapi dengan catatan, siswa tidak salah jurusan,” ujar Ary Ginanjar kepada media di Jakarta, Selasa (10/11).

Baca Juga:Edukasi Keuangan dan Pemilahan Sampah kepada Siswa SMA

Dia mengatakan, arahan Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul harus diterjemahkan melalui sistem pendidikan yang mampu membantu setiap anak menemukan potensi terbaiknya.

Founder lembaga ESQ 165 itu menegaskan, persoalan utama dalam menentukan jurusan adalah apakah siswa dan orang tua telah memiliki tools atau alat yang tepat untuk mengenali minat, bakat, serta potensi anak sejak dini.

Pemilihan jurusan yang tepat dapat memberikan dampak besar terhadap perkembangan dan prestasi siswa. Sebaliknya, kesalahan dalam menentukan jurusan dapat menimbulkan berbagai persoalan, baik secara emosional, finansial, maupun dalam menentukan arah karier di masa depan.

“Kalau jurusan dipilih dengan tepat, riset dari Nebraska University menunjukkan prestasi anak bisa meningkat hingga 788 persen,” ungkapnya.

Namun, Ary mengingatkan risiko salah jurusan tidak boleh dipandang sebelah mata. Dari sisi emosional, seorang siswa dapat mengalami rasa rendah diri, stres, hingga kehilangan semangat belajar karena berada pada bidang yang tidak sesuai dengan minat dan potensinya.

Dari sisi finansial, kesalahan memilih jurusan juga dapat menimbulkan kerugian karena siswa atau keluarga harus mengeluarkan biaya tambahan apabila harus berpindah jalur pendidikan.

Sementara dari sisi karier, seseorang dapat mengalami kebingungan dalam menentukan masa depan karena bidang pendidikan yang ditempuh tidak sesuai dengan passion dan potensi dirinya.

“Secara emosional bisa jadi rendah diri, stres, kehilangan semangat. Secara finansial, bisa rugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan. Secara karier, bingung menentukan arah karena tidak sesuai passion dan potensi,” jelasnya.

Ary juga menyoroti masih tingginya persoalan ketidaksesuaian antara pilihan jurusan dengan minat dan potensi individu. Berdasarkan survei yang ia rujuk, sebanyak 84 persen orang disebut mengalami salah jurusan.