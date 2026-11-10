Lewat Seni, Siswi SPH Kemang Village Dukung Anak Penderita Kanker

JawaPos.com – Anak-anak penderita kanker tidak hanya menghadapi tantangan fisik selama menjalani pengobatan. Mereka juga harus berhadapan dengan tekanan emosional akibat berbagai prosedur medis, mulai dari pemeriksaan rutin, kemoterapi, hingga transfusi darah.

Di tengah proses tersebut, dukungan psikologis menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Anak-anak tetap membutuhkan ruang untuk berekspresi, bermain, dan merasakan kebahagiaan meski harus menjalani pengobatan yang panjang.

Kepedulian terhadap kondisi tersebut mendorong Aurelia J Tan, siswi Grade 10 di SPH Kemang Village, menginisiasi proyek sosial bertajuk Art-In-Medicine. Program ini memanfaatkan seni sebagai media untuk memberikan dukungan emosional kepada anak-anak yang menghadapi penyakit serius, kronis, maupun penyakit yang membatasi harapan hidup.

Gagasan tersebut berawal dari pengalaman Aurelia saat menjadi sukarelawan di Rumah Batu Karang, rumah singgah yang dikelola Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAI). Selama musim panas, dia mendampingi anak-anak penderita kanker yang tengah menjalani perawatan.

Dalam kegiatan tersebut, Aurelia menghabiskan waktu bersama anak-anak dengan menemani mereka bermain dan menghadirkan berbagai aktivitas menyenangkan. Dari pengalaman itu, dia menyadari bahwa perhatian sederhana dapat memberikan arti besar bagi anak-anak yang sedang berjuang menghadapi penyakit.

Namun, pengalaman tersebut juga membuatnya melihat kebutuhan yang lebih luas. Anak-anak tidak hanya membutuhkan pengobatan medis, tetapi juga dukungan emosional dan kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman mereka.

"Awalnya saya berpikir bahwa dengan menemani mereka bermain dan membuat mereka tersenyum, saya sudah melakukan sesuatu yang berarti. Namun, setelah menghabiskan waktu bersama mereka, saya menyadari bahwa anak-anak ini membutuhkan lebih dari sekadar pengobatan. Mereka juga membutuhkan dukungan emosional, kesempatan untuk bercerita, dan seseorang yang memahami apa yang sedang mereka lalui," ujar Aurelia.

Dari pengalaman tersebut, dia kemudian mengembangkan Art-In-Medicine dengan pendekatan seni yang dapat membantu anak-anak memaknai perjalanan pengobatan mereka. Salah satu metode yang digunakan adalah Beads of Courage atau manik-manik keberanian.

Melalui metode ini, setiap manik memiliki arti tersendiri sebagai representasi pengalaman medis dan tahapan pengobatan yang telah dilalui anak. Manik-manik tersebut dapat melambangkan kemoterapi, pemeriksaan pemindaian, kunjungan ke klinik, transfusi darah, hingga berbagai prosedur medis lainnya.

Setiap pengalaman kemudian dirangkai menjadi catatan visual yang menggambarkan perjalanan pengobatan sekaligus keberanian anak dalam menghadapi tantangan.

Lebih dari sekadar aksesori, rangkaian manik-manik tersebut diharapkan menjadi bentuk apresiasi atas setiap tahapan yang berhasil dilalui. Anak-anak dapat melihat pengalaman medis yang mungkin terasa menakutkan sebagai bagian dari perjuangan yang patut dihargai.

Selain memberikan penguatan positif dan membangun kepercayaan diri, media visual tersebut juga dapat membantu anak menceritakan pengalaman mereka kepada orang tua, saudara, maupun teman sebaya. Dengan begitu, pengalaman yang sulit disampaikan melalui kata-kata dapat dibagikan secara lebih sederhana.

Inisiatif ini juga memperhatikan peran keluarga dalam mendampingi anak selama menjalani pengobatan. Sebab, perjalanan menghadapi kanker tidak hanya menjadi beban pasien, tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya.

Dukungan orang tua, ketangguhan saudara kandung, serta dedikasi dokter dan perawat merupakan bagian penting dalam proses tersebut. Karena itu, pendekatan Art-In-Medicine turut memberikan ruang apresiasi bagi orang-orang yang mendampingi anak selama masa pengobatan.

Program tersebut juga sejalan dengan gerakan Beyond the Courage yang dikembangkan Rumah Batu Karang melalui kolaborasi bersama anak-anak SPH Kemang Village. Gerakan ini membawa pesan bahwa keberanian anak-anak penderita penyakit serius tidak hanya tercermin dari kemampuan menjalani prosedur medis, tetapi juga dari kesempatan untuk tetap tumbuh, berkarya, dan menikmati masa kecil.

Melalui kolaborasi tersebut, siswa SPH Kemang Village diajak membangun empati dan kepedulian terhadap anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Dukungan dari lingkungan sekitar diharapkan dapat menghadirkan hubungan yang lebih bermakna bagi anak-anak tersebut.

Bagi Aurelia, perhatian terhadap kesejahteraan psikologis anak menjadi alasan utama dalam menjalankan proyek sosial tersebut. Dia ingin menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh anak-anak dan keluarga mereka.

"Saya melakukan ini karena saya sungguh peduli terhadap anak-anak tersebut. Setelah menghabiskan waktu bersama mereka di rumah singgah, saya melihat secara langsung perjuangan yang harus mereka hadapi.

Mereka masih anak-anak, dan menurut saya, perhatian terhadap kesejahteraan psikologis mereka juga harus menjadi prioritas. Saya ingin menghadirkan program yang dapat memberikan dukungan emosional dan membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka," ungkap Aurelia.

Ke depan, Aurelia berharap Art-In-Medicine dapat berkembang menjadi program berskala nasional sehingga semakin banyak anak penderita kanker di Indonesia yang mendapatkan manfaatnya.

Dia ingin setiap anak memiliki kesempatan untuk merayakan pencapaian selama pengobatan, membangun hubungan dengan lingkungan sekitar, serta mendapatkan dukungan dari komunitas.

"Saya tidak mengejar hasil yang bersifat materi atau harus diukur dengan angka. Saya ingin melihat senyuman kecil di wajah anak-anak ketika menerima manik-manik penghargaan, melihat binar kebahagiaan di mata orang tua ketika menyaksikan anak mereka tertawa, serta menciptakan kesempatan untuk mengubah rasa sakit menjadi harapan bagi mereka dan keluarga. Bagi saya, kebahagiaan sederhana seperti itu adalah pencapaian yang sangat berarti," tambahnya.

Di luar aktivitas sosial tersebut, Aurelia juga aktif dalam bidang akademik, debat, dan olahraga berkuda atau equestrian. Dia pernah meraih penghargaan Student of the Year pada tahun ajaran 2022–2023 dan 2024–2025, serta Head of School Honor Award pada 2024–2025.

Aurelia juga mengikuti sejumlah kompetisi debat internasional, termasuk Australasian Junior Debate Championships dan Warwick Juniors Debating Championships. Sementara di bidang equestrian, dia berpartisipasi dalam FEI Jumping World Cup SEA League 2024, Surabaya Jumping Masters Series 2024, Equestrian All Star Tour 2024, dan Indonesia Grand Prix.

Melalui Art-In-Medicine, Aurelia ingin menunjukkan bahwa kepedulian sosial dapat menjadi bagian dari proses tumbuh dan berkembang. Baginya, keberhasilan tidak hanya diukur dari prestasi akademik maupun kompetisi, tetapi juga dari kontribusi yang dapat diberikan kepada orang lain.