KTJI 2026 di Surabaya Jadi Momentum Pembenahan Jurnal Ilmiah Nasional

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendorong peningkatan kualitas jurnal ilmiah nasional. Penguatan tidak hanya menyasar penulis, tetapi juga seluruh ekosistem pengelolaan jurnal untuk memastikan integritas dan tanggung jawab akademik.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Dr. Fauzan membuka kegiatan Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah (KTJI) 2026 di Universitas Ciputra Surabaya pada Senin (9/11).

Menurutnya penguatan tata kelola jurnal ilmiah menjadi salah satu upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap publikasi hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

“KTJI adalah satu momen dalam rangka untuk menguatkan tata kelola jurnal ilmiah. Saya kira tidak hanya sekadar dikuatkan dari sisi penulis, tapi hulu-hilir yang akan kita bangun integritas, komitmen secara bersama sehingga akan melahirkan satu jurnal yang memiliki tanggung jawab akademis, tanggung jawab ilmiah yang tinggi,” kata Fauzan.

Menurut dia, Indonesia telah memiliki banyak karya jurnal ilmiah. Namun, pengembangan publikasi akademik tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas. Peningkatan kualitas harus menjadi perhatian utama agar jurnal nasional mampu menghasilkan publikasi yang dapat dipercaya.

Data Kemendiktisaintek mencatat, saat ini terdapat sekitar 29 ribu jurnal yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN). Dari jumlah tersebut, sekitar 16 ribu jurnal telah terakreditasi. Namun, jurnal yang masuk kategori Sinta 1 baru sekitar 250 atau 1,5 persen. Sementara itu, sekitar 87 persen jurnal nasional berada pada peringkat Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan mutu publikasi ilmiah, termasuk menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjen Saintek) Kemendiktisaintek Ahmad Najib Burhani menjelaskan Indonesia sebenarnya memiliki lebih dari 300 jurnal yang telah terindeks Scopus. Namun, masih banyak akademisi yang belum mengetahui potensi tersebut sehingga memilih menerbitkan karya di penerbit luar negeri dengan biaya relatif mahal.

Dia menegaskan Scopus merupakan lembaga pengindeks, bukan penerbit jurnal. Indeksasi tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kualitas publikasi, tetapi bukan satu-satunya tujuan yang harus dikejar.