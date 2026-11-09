KTJI 2026 di Surabaya Jadi Momentum Pembenahan Jurnal Ilmiah Nasional

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Dr Fauzan (tengah) di Universitas Ciputra, Surabaya pada Senin (9/11) (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendorong peningkatan kualitas jurnal ilmiah nasional. Penguatan tidak hanya menyasar penulis, tetapi juga seluruh ekosistem pengelolaan jurnal untuk memastikan integritas dan tanggung jawab akademik.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Dr. Fauzan membuka kegiatan Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah (KTJI) 2026 di Universitas Ciputra Surabaya pada Senin (9/11).
Menurutnya penguatan tata kelola jurnal ilmiah menjadi salah satu upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap publikasi hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
“KTJI adalah satu momen dalam rangka untuk menguatkan tata kelola jurnal ilmiah. Saya kira tidak hanya sekadar dikuatkan dari sisi penulis, tapi hulu-hilir yang akan kita bangun integritas, komitmen secara bersama sehingga akan melahirkan satu jurnal yang memiliki tanggung jawab akademis, tanggung jawab ilmiah yang tinggi,” kata Fauzan.
Menurut dia, Indonesia telah memiliki banyak karya jurnal ilmiah. Namun, pengembangan publikasi akademik tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas. Peningkatan kualitas harus menjadi perhatian utama agar jurnal nasional mampu menghasilkan publikasi yang dapat dipercaya.
Data Kemendiktisaintek mencatat, saat ini terdapat sekitar 29 ribu jurnal yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN). Dari jumlah tersebut, sekitar 16 ribu jurnal telah terakreditasi. Namun, jurnal yang masuk kategori Sinta 1 baru sekitar 250 atau 1,5 persen. Sementara itu, sekitar 87 persen jurnal nasional berada pada peringkat Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan mutu publikasi ilmiah, termasuk menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjen Saintek) Kemendiktisaintek Ahmad Najib Burhani menjelaskan Indonesia sebenarnya memiliki lebih dari 300 jurnal yang telah terindeks Scopus. Namun, masih banyak akademisi yang belum mengetahui potensi tersebut sehingga memilih menerbitkan karya di penerbit luar negeri dengan biaya relatif mahal.
Dia menegaskan Scopus merupakan lembaga pengindeks, bukan penerbit jurnal. Indeksasi tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kualitas publikasi, tetapi bukan satu-satunya tujuan yang harus dikejar.
“Jurnal itu adalah public record of science. Kalau jurnalnya itu bagus, maka itu yang akan membawa kepada industri, yang membawa kepada hilirisasi dengan lebih bagus,” ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022