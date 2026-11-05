Menag Singgung Kejayaan Islam, Tegaskan Ilmu Pengetahuan Harus Diimbangi Nilai Agama

Menag Nasaruddin Umar saat mengisi acara puncak peringaran Hari Santri 2026 bertajuk Munajat Santri untuk Negeri yang berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (30/10) malam. (Kemenag)
JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan pentingnya membangun kembali kejayaan peradaban Islam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, kemajuan sains harus tetap berjalan beriringan dengan nilai-nilai agama agar tidak disalahgunakan dan justru membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia.
Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat membuka Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 2026 di kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Rabu (4/11).
Ajang berskala nasional itu diikuti kontingen mahasiswa terbaik dari 54 PTKIN di seluruh Indonesia. Selain menjadi arena kompetisi, OASE III juga menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, khususnya dalam bidang sains, penelitian, dan teknologi.
Nasaruddin mengajak kalangan perguruan tinggi Islam untuk kembali mengambil inspirasi dari masa keemasan peradaban Islam atau Golden Age of Islam. Pada periode tersebut, dunia Islam melahirkan banyak ilmuwan besar yang memberikan sumbangan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
Sejumlah tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Haitam menjadi bukti bahwa umat Islam pernah berada di garis terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sains.
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