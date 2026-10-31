Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Penulis: Rian Alfianto
Minggu, 1 November 2026 | 04.30 WIB

10 Inovasi Perempuan Indonesia Diuji 90 Hari, Fokus Atasi Krisis Iklim dan Kesehatan

Ilustrasi salah satu inovasi untuk atasi krisis iklim dan kesehatan di daerah. (Istimewa) - Image

Ilustrasi salah satu inovasi untuk atasi krisis iklim dan kesehatan di daerah. (Istimewa)

JawaPos.com - Sepuluh inovasi yang dikembangkan para pengusaha perempuan Indonesia mulai memasuki tahap pengujian langsung di masyarakat.

Selama 90 hari, solusi di bidang kesehatan digital, pemurnian air, ekonomi sirkular, hingga ketahanan komunitas akan diuji untuk melihat efektivitasnya dalam menghadapi persoalan perubahan iklim dan kesehatan masyarakat.

Pengujian tersebut merupakan bagian dari Program Sandbox Bayer Foundation dan Health Innovation Exchange (HIEx).

Fase Sandbox 90 Hari menjadi tahap penting untuk membuktikan apakah berbagai inovasi yang dikembangkan di tingkat lokal dapat diterapkan lebih luas.

Khususnya di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.

Sepuluh Inovasi Lokal Masuk Tahap Pengujian

Kohort Indonesia dalam program tersebut terdiri atas 10 usaha dan organisasi yang membawa pendekatan berbeda untuk menjawab persoalan kesehatan serta lingkungan.

Mereka adalah Aikite, Ancala Project, DoctorTool, Komodo Water, Rabu Biru Foundation, KantiHealth, ReservoAir, Serat Nusa, TenangAI, dan Youth Health Hub Indonesia (YHHI).

Beragam solusi yang dikembangkan mencakup perangkat kesehatan digital, jaringan ekonomi sirkular, teknologi pemurnian air, hingga model penguatan ketahanan masyarakat.

Keberagaman tersebut mencerminkan tantangan Indonesia yang memiliki kondisi geografis dan infrastruktur berbeda di setiap wilayah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Perluas Manfaat Lewat Inovasi Sistem Pelayanan, PNM Raih Juara 1 Grand Genba Champion - Image
Ekonomi

Perluas Manfaat Lewat Inovasi Sistem Pelayanan, PNM Raih Juara 1 Grand Genba Champion

Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.32 WIB

Wamendiksaintek Stella Christie: Riset dan Inovasi Jadi Kunci Tingkatkan Daya Saing Industri EV - Image
Otomotif

Wamendiksaintek Stella Christie: Riset dan Inovasi Jadi Kunci Tingkatkan Daya Saing Industri EV

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02.23 WIB

Terus Kembangkan Inovasi Transformasi Digital, Pegadaian Raih The Finance Special Award 2026 - Image
Ekonomi

Terus Kembangkan Inovasi Transformasi Digital, Pegadaian Raih The Finance Special Award 2026

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.50 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore