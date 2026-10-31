10 Inovasi Perempuan Indonesia Diuji 90 Hari, Fokus Atasi Krisis Iklim dan Kesehatan

JawaPos.com - Sepuluh inovasi yang dikembangkan para pengusaha perempuan Indonesia mulai memasuki tahap pengujian langsung di masyarakat.

Selama 90 hari, solusi di bidang kesehatan digital, pemurnian air, ekonomi sirkular, hingga ketahanan komunitas akan diuji untuk melihat efektivitasnya dalam menghadapi persoalan perubahan iklim dan kesehatan masyarakat.

Pengujian tersebut merupakan bagian dari Program Sandbox Bayer Foundation dan Health Innovation Exchange (HIEx).

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Fase Sandbox 90 Hari menjadi tahap penting untuk membuktikan apakah berbagai inovasi yang dikembangkan di tingkat lokal dapat diterapkan lebih luas.

Khususnya di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.

Sepuluh Inovasi Lokal Masuk Tahap Pengujian Kohort Indonesia dalam program tersebut terdiri atas 10 usaha dan organisasi yang membawa pendekatan berbeda untuk menjawab persoalan kesehatan serta lingkungan.

Mereka adalah Aikite, Ancala Project, DoctorTool, Komodo Water, Rabu Biru Foundation, KantiHealth, ReservoAir, Serat Nusa, TenangAI, dan Youth Health Hub Indonesia (YHHI).

Beragam solusi yang dikembangkan mencakup perangkat kesehatan digital, jaringan ekonomi sirkular, teknologi pemurnian air, hingga model penguatan ketahanan masyarakat.