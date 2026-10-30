Tantangan untuk Mahasiswa Adu Gagasan, Ada Lomba Menulis Terkait Hubungan Indonesia dan Korsel

JawaPos.com - Bagi mahasiswa program sarjana dan pascasarjana di Indonesia maupun yang sedang menempuh studi di Korea Selatan (Korsel), kini ada peluang untuk mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah dari menulis.

Mereka ditantang menuangkan gagasan, pemikiran dan ide cemerlangnya untuk mengupas seperti hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Republik Korea dari berbagai aspek.

Lomba tersebut diselenggarakan oleh Kedubes Korsel yang bekerja sama dengan dengan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) dan Friends of Korea, serta didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul.

CEO dan Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline mengatakan, kompetisi ini diselenggarakan untuk memperingati peningkatan status hubungan bilateral kedua negara dari “Kemitraan Strategis Khusus” menjadi “Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus” (Special Comprehensive Strategic Partnership – SCSP), yang dicapai melalui kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korsel pada April 2026.

Dia berharap kompetisi ini mendapat sambutan luas dari mahasiswa Indonesia, baik yang menempuh pendidikan di dalam negeri maupun di Korea Selatan. Untuk itu, generasi muda diajak berpartisipasi aktif dengan menyampaikan gagasan yang kreatif, kritis, dan konstruktif mengenai peluang penguatan hubungan bilateral kedua negara.

“Melalui kompetisi ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya melihat hubungan Indonesia–Korea dari perspektif kerja sama yang telah terjalin, tetapi juga mampu menawarkan ide-ide baru untuk memperluas kolaborasi di masa depan. Tidak hanya itu mahasiswa dapat menyampaikan pemikiran terbaik mereka," Edna Caroline dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com pada Jumat (30/10).

Adapun lomba menulis nasional bagi mahasiswa itu menyediakan hadiah puluhan juta bagi 20 pemenang. Tema utama kompetisi, “Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus Indonesia–Korea: Memperluas Kolaborasi, Membangun Masa Depan Bersama.”

Pendaftaran dibuka pada 13 Oktober hingga 27 November 2026. Pihak Kedutaan Besar Korsel berharap gagasan-gagasan generasi muda mengenai masa depan hubungan Korea–Indonesia melalui kompetisi ini dapat berkembang menjadi diskusi yang lebih mendalam tentang hubungan bilateral kedua negara.