Edukasi Investasi dan Literasi Keuangan untuk Tingkatkan Pemahaman Mahasiswa

Smartin dan Universitas Sahid berkolaborasi meningkatkan literasi keuangan mahasiswa melalui edukasi investasi, teknologi digital, dan kewirausahaan. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemahaman keuangan menjadi bekal penting bagi generasi muda sebelum terjun ke dunia investasi dan bisnis. Untuk memperkuat literasi tersebut, PT Smartin Advisor Sistem (SAS) berkolaborasi dengan Universitas Sahid menggelar edukasi investasi.
Dalam acara ini sekaligus dilakukan peluncuran Sahid Future Entrepreneur Workshop (SFEW) di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Program ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang investasi, trading, aset kripto, teknologi digital, hingga pengembangan usaha.
Bekali Mahasiswa Memahami Investasi
Kegiatan bertajuk Literasi Pemanfaatan Teknologi untuk Investasi ini menghadirkan praktisi dari sektor investasi, teknologi, properti, dan aset digital.
Materi yang dibahas mencakup peluang investasi properti, perbedaan investasi dan trading, pengenalan aset kripto, serta strategi mengelola risiko dengan memanfaatkan teknologi digital.
Selain diskusi, Smartin dan Universitas Sahid menandatangani nota kesepahaman atau MoU, MoA, dan IA sebagai dasar kerja sama.
Keduanya juga meluncurkan Sahid Future Entrepreneur Workshop (SFEW), program pengembangan kewirausahaan dan literasi keuangan bagi mahasiswa.
SFEW dirancang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide bisnis, mempelajari pengelolaan keuangan usaha, serta membangun jejaring dengan praktisi dan industri.
Program ini sejalan dengan inisiatif Sahid Smart Move 2027: Cerdas Finansial, Berani Berwirausaha.
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