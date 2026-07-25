Rusak Sejak Januari 2026, Pemerintah Akhirnya Revitalisasi SDN Tanggirejo 

Kondisi ambrolnya SDN Tanggirejo, Grobogran, Jawa Tengah. (Radar Kudus)
JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merespons cepat informasi mengenai kondisi SDN Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang rusak sejak Januari 2026.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta pihak sekolah untuk merevitalisasi bangunan sekolah tersebut.
"Saat ini kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah untuk segera merevitalisasi sekolah tersebut,” ujar di dalam keterangannya, Jumat (24/7).
Selanjutnya, Kemendikdasmen akan mengundang Kepala SDN Tanggirejo ke Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi.
Gogot menegaskan program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
Pemerintah berkomitmen memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar anak-anak dapat belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan layak.
Pada tahun ini, program revitalisasi difokuskan pada tiga prioritas utama, yakni sekolah terdampak bencana, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat.
"SDN Tanggirejo merupakan salah satu sekolah yang masuk dalam tiga prioritas utama penerima program revitalisasi. Kami berharap perbaikan sarana dan prasarana ini tidak hanya mengubah kondisi fisik bangunan sekolah, tetapi juga membangkitkan semangat belajar peserta didik dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan," ucap Gogot.
Diketahui, Pemerintah telah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah se-Indonesia pada tahun 2026 ini. Program tersebut mencakup renovasi gedung sekolah, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
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