Anak Muda Harus Pandai Bernegosiasi di Panggung Global: Ide Brilian dan Kepemimpinan Tak Bisa Jalan Sendiri

JawaPos.com – Jadi pemimpin bukan lagi soal usia. Anak muda bahkan diharapkan bisa mencerminkan pemimpin masa kini, yang tak hanya percaya diri tapi juga pandai bernegosiasi.

Dalam pelaksanaan Asia World Model United Nations (AWMUN) XIV di Maldives, generasi muda memiliki peran besar di era keterbukaan informasi saat ini. Untuk melengkapi peran tersebut, anak muda harus memiliki kepercayaan diri saat memimpin termasuk pandai bernegosiasi.

Negosiasi menjadi sangat penting karena kedepannya bisa menjadi fondasi untuk kepentingan bersama secara global. Baik itu soal ekonomi, politik, konflik hingga perdamaian.

Kebiasaan tersebut, ungkapnya, perlu dibangun sejak dini, mulai dari ruang kelas, percakapan sehari-hari, hingga forum internasional seperti Asia World Model United Nations (AWMUN). “Seperti AWMUN tidak hanya membangun hubungan dan koneksi antarnegara, tetapi juga menjadi simulasi nyata praktik diplomasi internasional,” ujar Menteri Luar Negeri Maldives, Iruthisham Adam.

Ini menjadi sangat penting, sebab lewat forum ini, para kaum muda khususnya pelajar belajar keterampilan yang sangat penting namun jarang diajarkan, yaitu kemampuan untuk berbeda pendapat tanpa saling merendahkan. Serta kemampuan mendengarkan dengan empati. Menurutnya, keterampilan tersebut bukan sekadar kemampuan konferensi, melainkan bagian dari keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda.

“AWMUN bukan hanya menjadi tempat untuk belajar berbicara di depan forum internasional, tetapi juga ruang aman untuk tumbuh dan belajar bagi para delegates,” sambungnya.

Sementara itu, Muhammad Fahrizal, Presiden dari International Global Network menyebutkan, AWMUN bukan sekedar konferensi, namun adalah sebagai batu loncatan dimana ide ide brilian akan diuji, kepercayaan diri akan dibangun, dan awal perjalanan dari para peserta menuju masa depan di panggung global akan dimulai. Untuk itu, para peserta diajak untuk benar benar terlibat dan hadir sepenuhnya dalam setiap agenda AWMUN, bukan hanya untuk berpartisipasi tetapi juga bertransformasi.

Pertama kali diselenggarakan di Maldives, AWMUN XIV menawarkan panggung global bagi delegasi asal 8 negara untuk bersuara dan bergerak menghadapi isu-isu dunia terkini. Mengusung tema “Tides of Tomorrow: Reimagining Global Leadership

for a World in Peril”, konferensi ini diselenggarakan pada 15-19 Mei 2026, menghadirkan diskusi intens, kolaborasi inspiratif, dan pengalaman diplomasi internasional.