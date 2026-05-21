Anak Muda Harus Pandai Bernegosiasi di Panggung Global: Ide Brilian dan Kepemimpinan Tak Bisa Jalan Sendiri

Peserta Asia World MUN XIV Maldives. (ist)
JawaPos.com – Jadi pemimpin bukan lagi soal usia. Anak muda bahkan diharapkan bisa mencerminkan pemimpin masa kini, yang tak hanya percaya diri tapi juga pandai bernegosiasi.
Dalam pelaksanaan Asia World Model United Nations (AWMUN) XIV di Maldives, generasi muda memiliki peran besar di era keterbukaan informasi saat ini. Untuk melengkapi peran tersebut, anak muda harus memiliki kepercayaan diri saat memimpin termasuk pandai bernegosiasi.
Negosiasi menjadi sangat penting karena kedepannya bisa menjadi fondasi untuk kepentingan bersama secara global. Baik itu soal ekonomi, politik, konflik hingga perdamaian.
Kebiasaan tersebut, ungkapnya, perlu dibangun sejak dini, mulai dari ruang kelas, percakapan sehari-hari, hingga forum internasional seperti Asia World Model United Nations (AWMUN). “Seperti AWMUN tidak hanya membangun hubungan dan koneksi antarnegara, tetapi juga menjadi simulasi nyata praktik diplomasi internasional,” ujar Menteri Luar Negeri Maldives, Iruthisham Adam.
Ini menjadi sangat penting, sebab lewat forum ini, para kaum muda khususnya pelajar belajar keterampilan yang sangat penting namun jarang diajarkan, yaitu kemampuan untuk berbeda pendapat tanpa saling merendahkan. Serta kemampuan mendengarkan dengan empati. Menurutnya, keterampilan tersebut bukan sekadar kemampuan konferensi, melainkan bagian dari keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda.
“AWMUN bukan hanya menjadi tempat untuk belajar berbicara di depan forum internasional, tetapi juga ruang aman untuk tumbuh dan belajar bagi para delegates,” sambungnya.
Sementara itu, Muhammad Fahrizal, Presiden dari International Global Network menyebutkan, AWMUN bukan sekedar konferensi, namun adalah sebagai batu loncatan dimana ide ide brilian akan diuji, kepercayaan diri akan dibangun, dan awal perjalanan dari para peserta menuju masa depan di panggung global akan dimulai. Untuk itu, para peserta diajak untuk benar benar terlibat dan hadir sepenuhnya dalam setiap agenda AWMUN, bukan hanya untuk berpartisipasi tetapi juga bertransformasi.
Pertama kali diselenggarakan di Maldives, AWMUN XIV menawarkan panggung global bagi delegasi asal 8 negara untuk bersuara dan bergerak menghadapi isu-isu dunia terkini. Mengusung tema “Tides of Tomorrow: Reimagining Global Leadership
for a World in Peril”, konferensi ini diselenggarakan pada 15-19 Mei 2026, menghadirkan diskusi intens, kolaborasi inspiratif, dan pengalaman diplomasi internasional.
Dengan dukungan sistem pelatihan dan pendampingan yang kuat, AWMUN menjadi bukti bahwa pemuda bisa menjadi bagian dari perubahan global. Bahkan, konferensi ini juga telah secara resmi terdaftar di Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sehingga dapat memperkuat portofolio akademik dan pengalaman internasional yang relevan dalam proses seleksi menuju perguruan tinggi unggulan maupun institusi profesional bereputasi global.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah