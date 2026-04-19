Kemala Run 2026 Digelar di Bali, Ukir Rekor Lomba Lari Terbaik Sepanjang Sejarah 

JawaPos.com – Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari hari ini, Minggu (19/4) menggelar Kemala Run 2026. Terselenggaranya kegiatan ini, menandai catatan sejarah baru sebagai gelaran lari bertaraf internasional paling sukses di Indonesia.

Panitia berhasil melakukan persiapan dengan baik. Seluruh tahapan dilewati dengan lancar hingga hari pelaksanaan. Dukungan dari masyarakat Bali pun mengalir deras wilayahnya digunakan sebagai tuan rumah gelaran.

Event yang menggabungkan unsur olahraga, pariwisata, dan kemanusiaan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial. Kegigihan dan kerja keras Ketua Panitia, Deni Agus Suryonugroho bersama seluruh panitia menjadi kunci keberhasilan acara ini.

“Kami atas nama Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Listyo Sigit Prabowo, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali dan seluruh peserta atas dukungan serta partisipasinya,” ujar Deni.

Kompetisi yang digelar di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar itu persiapan secara matang guna memastikan keamanan serta kenyamanan seluruh peserta. Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho juga turun langsung membantu kesuksesan acara. Polda Bali juga mengerahkan kekuatannya untuk melakukan pengamanan secara maksimal.

Agus meninjau lokasi hingga rute yang akan digunakan pelari. Skema pengaturan lalu lintas juga disiapkan untuk meminimalisir kepadatan kendaraan akibat rekayasa maupun pembatasan lalu lintas.

Sebagai informasi, Kemala Run 2026 menghadirkan kategori Half Marathon, 10K, dan 5K, baik untuk pelari kompetitif maupun rekreasi. Sebanyak 11.000 peserta turut ambil bagian dalam ajang ini.

Event ini juga mengedepankan konsep sport tourism. Sehingga memberikan pengalaman berlari sekaligus menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya Bali.