JawaPos.com - Kasus dugaan perundungan atau bullying dan penganiayaan yang berujung pada meninggalnya siswi SMAN 7 Kota Malang, Jawa Timur, menjadi peringatan serius bagi orang tua dan dunia pendidikan.

Dosen Psikologi Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal menyebut ada sejumlah penyebab seorang atau beberapa remaja bisa menjadi pelaku bullying yang salah satunya terjadi di Malang.

Ia menjelaskan, peristiwa di Malang menunjukkan bahwa perhatian terhadap perilaku anak tidak boleh hanya berfokus pada potensi mereka menjadi korban perundungan, tetapi juga perlu mencakup kemungkinan anak tumbuh sebagai pelaku kekerasan.

Tragedi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi keluarga untuk mengevaluasi pola pengasuhan terhadap anak, khususnya ketika memasuki usia remaja.

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"Selama ini orang tua umumnya cemas anaknya menjadi korban perundungan. Kasus di Malang menjadi alarm bagi kita semua bahwa ada hal yang sangat mengerikan, yakni ketika anak kita sendiri justru tumbuh menjadi pelaku," kata Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (29/11).

Menurut Iqbal, terdapat dua persoalan penting yang perlu menjadi bahan refleksi setiap keluarga.

Pertama, kesiapan mental anak dalam menghadapi perubahan selama masa remaja. Kedua, kemampuan mereka membangun perilaku yang sehat dan bertanggung jawab ketika berinteraksi di ruang digital.

Dia menjelaskan, masa pubertas merupakan periode ketika anak mengalami perubahan signifikan.

Mulai dari lonjakan hormon, perkembangan seksualitas, kebutuhan mendapatkan pengakuan, hingga meningkatnya pengaruh lingkungan pertemanan.

Perubahan fisik yang berlangsung cepat tersebut tidak selalu berjalan beriringan dengan kematangan psikologis.

Kondisi itu dapat memunculkan berbagai persoalan dalam hubungan sosial remaja. Salah satunya ketika mereka mulai mengenal ketertarikan terhadap lawan jenis.

Pada fase tersebut, sebagian remaja bisa menunjukkan sikap agresif dan posesif karena belum memiliki kesiapan mental untuk menghadapi penolakan maupun perbedaan pandangan.

Di sisi lain, kebutuhan remaja untuk diterima dalam lingkungan pertemanan juga semakin besar.

Akibatnya, remaja terkadang lebih mengutamakan pengakuan kelompok dibandingkan kemampuan menilai apakah tindakan yang dilakukan bersama teman-temannya benar atau justru merugikan orang lain.

Iqbal menilai, dalam perspektif psikologi sosial, perundungan tidak selalu terjadi karena seseorang gagal mengendalikan emosi.

Perilaku tersebut juga dapat menjadi sarana bagi remaja untuk mendapatkan popularitas, menunjukkan dominasi, serta memperoleh posisi atau status tertentu dalam kelompok pergaulannya.

"Selama perilaku agresif mendapat dukungan dan pengakuan dari lingkar pertemanannya, tindakan tersebut berpotensi terus berulang," jelasnya.

Karena itu, pembentukan karakter remaja tidak cukup hanya mengajarkan mereka untuk menghindari konflik.

Anak juga harus memiliki kematangan moral dan keberanian untuk menolak tindakan yang keliru, termasuk ketika perilaku tersebut dilakukan atau didukung oleh teman-teman sebayanya.

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Iqbal mengingatkan, orang tua perlu mencermati sejumlah indikasi yang berpotensi mengarah pada perilaku kekerasan.

Di antaranya tindakan agresif yang dilakukan berulang kali, kebiasaan mengintimidasi, perilaku kejam terhadap orang lain, serta hilangnya empati dan rasa bersalah setelah menyakiti sesama.

Tanda bahaya sesungguhnya terletak pada pola perilaku agresif yang berulang, kegemaran mengintimidasi, tindak kekejaman, serta tumpulnya empati dan rasa bersalah.

"Apabila pola ini berlangsung menetap atau persisten, perilakunya berisiko berkembang menjadi gangguan tingkah laku (conduct disorder)," beber Iqbal.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengasuhan tidak semestinya hanya dinilai dari kepatuhan anak ketika berada di rumah ataupun pencapaian akademik di sekolah.

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Orang tua juga perlu memperhatikan bagaimana anak bersikap terhadap orang lain ketika tidak berada dalam pengawasan keluarga.

Menurutnya, kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat dan menjalin pertemanan secara positif merupakan salah satu kecakapan hidup (life skill) penting yang harus dimiliki remaja.

Hal tersebut menjadi bagian dari kematangan psikologis yang perlu dibentuk sejak lingkungan keluarga.

Iqbal menambahkan, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak mempelajari nilai-nilai kekuasaan, kasih sayang, keadilan, hingga cara menyelesaikan persoalan.

Sikap orang tua ketika berinteraksi dengan pasangan, menghadapi perbedaan pendapat, menegur kesalahan, serta memperlakukan orang yang lebih lemah akan menjadi contoh yang direkam dan ditiru anak.

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Sebaliknya, kurangnya perhatian, kehangatan, dan keteladanan di lingkungan keluarga dapat meningkatkan kerentanan anak dalam menghadapi persoalan sosial.

Remaja yang tidak memperoleh pembelajaran emosional dan moral secara memadai berpotensi menjadikan perilaku agresif sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.

"Pendidikan agama semestinya melahirkan kontrol diri, kasih sayang, dan kesadaran untuk menjauhi perbuatan zalim kepada orang lain, seiring dengan ketaatan menjalankan ibadah," tuturnya.

Iqbal menegaskan, salah satu tantangan terbesar orang tua dalam mendampingi anak yang memasuki usia remaja adalah membangun kesadaran moral.

Dengan demikian, anak mampu menentukan tindakan yang benar bukan semata-mata karena takut mendapatkan teguran atau hukuman dari orang tua, melainkan karena memahami nilai kebaikan itu sendiri.