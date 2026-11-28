JawaPos.com – Kehadiran media sosial membuat berbagai gaya pengasuhan anak semakin mudah dikenal masyarakat. Tidak sedikit orang tua yang menjadikan kehidupan keluarga selebriti sebagai inspirasi dalam mendidik buah hati.

Mulai dari mengatur jadwal tidur, memilih metode pemberian makanan, hingga menerapkan pola komunikasi dengan anak, berbagai kebiasaan para pesohor kerap menjadi tren yang diikuti.

Namun, kehidupan parenting yang terlihat sempurna di media sosial belum tentu menggambarkan kenyataan sepenuhnya. Tanpa disadari, kebiasaan membandingkan diri dengan keluarga selebriti justru bisa memunculkan tekanan psikologis.

Keinginan untuk menjadi orang tua yang ideal terkadang membuat seseorang merasa harus mengikuti standar pengasuhan orang lain. Padahal, setiap keluarga mempunyai kondisi, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh bentuk kecemasan tersembunyi yang berpotensi dialami orang tua ketika terlalu terpaku pada tren pengasuhan ala selebriti.

1. Takut Merasa Tidak Cukup Baik sebagai Orang Tua

Melihat selebriti yang tampak selalu sabar, penuh perhatian, dan mampu mengurus anak dengan sempurna bisa membuat orang tua mempertanyakan kemampuan dirinya sendiri.

Mereka mulai merasa bersalah ketika tidak mampu menerapkan pola pengasuhan serupa.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan self-discrepancy theory, yakni kesenjangan antara gambaran diri yang diharapkan dengan kenyataan yang sedang dijalani.

Jika terus dibiarkan, perbedaan tersebut dapat memunculkan rasa tidak puas dan tekanan emosional.

2. Khawatir Anak Tertinggal dari Teman Sebayanya

Kemewahan fasilitas pendidikan, beragam aktivitas pengembangan bakat, hingga lingkungan tumbuh kembang anak selebriti sering kali membuat orang tua merasa perlu memberikan hal serupa.

Mereka takut anaknya kehilangan kesempatan untuk berkembang lebih baik dibandingkan anak-anak lainnya.

Kondisi ini berkaitan dengan social comparison bias, yaitu kecenderungan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.

Padahal, perkembangan setiap anak memiliki proses dan kebutuhan yang berbeda sehingga tidak seharusnya selalu diukur berdasarkan pencapaian orang lain.

3. Takut Tidak Diterima dalam Lingkungan Sosial

Tren parenting terus berkembang, mulai dari metode pemberian makanan pendamping ASI hingga teknik komunikasi yang dianggap lebih modern.

Sebagian orang tua merasa harus mengikuti berbagai metode tersebut agar tetap dianggap mengikuti perkembangan zaman.

Ketakutan tertinggal atau tidak diterima oleh lingkungan sosial bisa membuat mereka menerapkan pola pengasuhan yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan kebutuhan keluarga.

4. Terlalu Memikirkan Penilaian Orang Lain

Media sosial sering menampilkan gambaran orang tua ideal yang terlihat mampu mengurus anak, pekerjaan, dan rumah tangga secara seimbang.

Hal ini bisa menimbulkan tekanan tersendiri bagi orang tua yang mengikuti tren tersebut.

Mereka menjadi khawatir apabila cara mengasuh anak dianggap kurang baik oleh orang lain.

Akibatnya, keputusan dalam mendidik anak terkadang lebih didasarkan pada keinginan mendapatkan pengakuan daripada kebutuhan sebenarnya dari buah hati.

5. Cemas Tidak Mampu Menjamin Masa Depan Anak

Melihat anak selebriti memperoleh berbagai fasilitas pendidikan dan kegiatan pengembangan diri dapat membuat sebagian orang tua merasa harus merencanakan segala sesuatu sejak dini.

Mereka khawatir jika tidak memberikan fasilitas terbaik, masa depan anak akan terhambat.

Perasaan tersebut bisa mendorong kebiasaan menyusun terlalu banyak rencana atau overplanning.

Padahal, anak juga membutuhkan kesempatan untuk bermain, mengeksplorasi lingkungan, dan menikmati masa kecil tanpa tekanan berlebihan.

6. Mengalami Tekanan Finansial karena Mengikuti Gaya Hidup Selebriti

Mengadopsi gaya pengasuhan selebriti tidak jarang membutuhkan biaya yang cukup besar.

Mulai dari membeli perlengkapan anak bermerek, menyediakan mainan edukatif premium, mendekorasi kamar khusus, hingga mendaftarkan anak ke berbagai kegiatan tambahan.

Jika tidak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, kebiasaan tersebut bisa menimbulkan beban finansial.

Orang tua akhirnya merasa harus mengeluarkan lebih banyak uang demi memenuhi standar pengasuhan yang sebenarnya tidak wajib diikuti.

7. Takut Tidak Bisa Menjadi Orang Tua yang Menginspirasi

Selebriti sering dipandang sebagai sosok yang berhasil menjalankan berbagai peran sekaligus, mulai dari membangun karier hingga membesarkan anak.

Gambaran tersebut dapat membuat sebagian orang tua memiliki ekspektasi terlalu tinggi terhadap dirinya sendiri.

Mereka ingin menjadi figur yang selalu menginspirasi, baik bagi anak maupun orang-orang di sekitarnya.

Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, muncul perasaan gagal dan kurang percaya diri.