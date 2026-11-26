JawaPos.com - Ulang tahun sering dianggap sebagai salah satu momen paling membahagiakan dalam kehidupan keluarga. Ada kue, lilin, hadiah, ucapan selamat, dekorasi, dan kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat.

Bagi banyak orang tua, ulang tahun anak menjadi kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang sekaligus menciptakan kenangan indah yang akan diingat sepanjang hidup.

Namun, kenyataannya tidak selalu sesederhana itu.

Di balik perayaan yang terlihat menyenangkan, ulang tahun terkadang justru menghadirkan berbagai emosi yang rumit, baik bagi orang tua maupun anak. Ada orang tua yang merasa tertekan karena ingin memberikan perayaan terbaik.

Ada anak yang justru menangis ketika semua orang menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Ada pula keluarga yang mengalami ketegangan karena ekspektasi, masalah keuangan, hubungan keluarga, atau kenangan masa lalu.

Bahkan, seseorang yang seharusnya merasa bahagia pada hari ulang tahunnya bisa mengalami kesedihan, kecemasan, atau perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan.

Dalam psikologi, hal ini sebenarnya dapat dipahami. Ulang tahun bukan sekadar perayaan bertambahnya usia. Momen tersebut juga berkaitan dengan identitas, hubungan sosial, harapan, perkembangan emosional, dan cara seseorang memaknai perjalanan hidupnya.

Bagi orang tua, ulang tahun anak bisa menjadi pengingat tentang waktu yang berjalan begitu cepat. Sementara bagi anak, perayaan tersebut mungkin menghadirkan tekanan sosial, perubahan rutinitas, atau perhatian yang terasa terlalu besar.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam alasan mengapa ulang tahun bisa menjadi begitu rumit bagi kamu dan anakmu menurut perspektif psikologi.

1. Ulang Tahun Bisa Memunculkan Ekspektasi yang Terlalu Tinggi

Salah satu alasan mengapa ulang tahun terasa rumit adalah karena kita sering memiliki gambaran tentang bagaimana sebuah perayaan seharusnya berlangsung.

Orang tua mungkin membayangkan anak akan tersenyum sepanjang hari, menikmati pesta, menyukai hadiah, dan merasa sangat bahagia. Mereka ingin semuanya berjalan sempurna karena menganggap ulang tahun sebagai momen penting yang hanya datang sekali dalam setahun.

Namun, ekspektasi tersebut terkadang justru menjadi sumber tekanan.

Dalam psikologi, ekspektasi yang terlalu tinggi dapat menciptakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dan kenyataan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, seseorang bisa mengalami kekecewaan, frustrasi, atau perasaan gagal.

Misalnya, orang tua sudah menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkan pesta ulang tahun. Mereka memilih dekorasi, memesan makanan, mengundang keluarga, dan membeli hadiah yang dianggap paling disukai anak. Akan tetapi, ketika hari perayaan tiba, anak justru terlihat murung atau tidak tertarik mengikuti acara.

Orang tua mungkin merasa sedih karena menganggap usaha mereka tidak dihargai. Padahal, anak belum tentu memahami besarnya usaha yang telah dilakukan.

Hal serupa juga bisa terjadi pada anak. Mereka mungkin memiliki harapan tertentu setelah melihat perayaan ulang tahun teman-temannya. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan gambaran tersebut, anak bisa merasa kecewa.

Masalahnya, kebahagiaan tidak selalu bisa direncanakan secara sempurna. Anak tidak harus tertawa sepanjang hari, dan orang tua tidak harus menyelenggarakan perayaan yang luar biasa untuk membuktikan kasih sayang.

Apa yang bisa dilakukan?

Turunkan ekspektasi bahwa ulang tahun harus selalu berjalan sempurna.

Tanyakan kepada anak seperti apa perayaan yang ia inginkan.

Sesuaikan kegiatan dengan usia, kepribadian, dan kenyamanan anak.

Jangan membandingkan perayaan keluarga dengan ulang tahun orang lain.

Ingat bahwa suasana hangat dan hubungan yang dekat lebih penting daripada kemewahan acara.

Ulang tahun seharusnya menjadi kesempatan untuk menikmati kebersamaan, bukan perlombaan untuk menciptakan perayaan paling mengesankan.

2. Anak Bisa Merasa Kewalahan karena Mendapat Terlalu Banyak Perhatian

Bagi sebagian anak, menjadi pusat perhatian merupakan pengalaman yang menyenangkan. Mereka senang menerima ucapan selamat, membuka hadiah, dan mendengar orang-orang menyanyikan lagu ulang tahun.

Namun, bagi anak lainnya, situasi tersebut justru terasa menakutkan atau melelahkan.

Bayangkan seorang anak yang biasanya menjalani hari dengan rutinitas sederhana. Tiba-tiba, pada hari ulang tahunnya, banyak orang berkumpul, menyanyikan lagu untuknya, meminta berfoto, dan menunggu reaksinya ketika membuka hadiah.

Meskipun semua orang berniat baik, situasi tersebut bisa menjadi terlalu intens bagi anak.

Dalam psikologi perkembangan, kemampuan anak untuk mengatur emosi dan merespons rangsangan lingkungan masih berkembang. Setiap anak juga memiliki tingkat sensitivitas dan kebutuhan sosial yang berbeda.

Anak yang pemalu atau membutuhkan waktu untuk beradaptasi mungkin merasa tidak nyaman ketika harus menerima perhatian dari banyak orang sekaligus.

Bahkan, anak yang biasanya aktif dan ceria bisa mengalami kelelahan emosional ketika terlalu banyak aktivitas berlangsung dalam waktu singkat.

Hal ini bukan berarti anak tidak menghargai perayaan atau tidak menyukai orang-orang yang datang. Bisa jadi, ia hanya membutuhkan lebih banyak ruang untuk mengelola perasaannya.

Orang tua perlu memahami bahwa tidak semua anak menikmati perhatian dengan cara yang sama.

Apa yang bisa dilakukan?

Jangan memaksa anak berdiri di depan banyak orang jika ia merasa tidak nyaman.

Berikan kesempatan untuk beristirahat ketika suasana mulai terlalu ramai.

Hindari memaksa anak mencium, memeluk, atau berfoto dengan tamu.

Beri tahu anak sebelumnya tentang kegiatan yang akan berlangsung.

Biarkan anak memilih apakah ingin merayakan ulang tahun secara sederhana atau lebih ramai.

Menghormati kenyamanan anak merupakan bagian penting dari membantu mereka mengenali dan mengungkapkan batasan pribadi.

3. Ulang Tahun Bisa Mengingatkan Orang Tua bahwa Anak Semakin Besar

Bagi anak, ulang tahun mungkin berarti bertambahnya usia dan kesempatan mendapatkan hadiah. Namun, bagi orang tua, momen tersebut sering memiliki makna emosional yang jauh lebih dalam.

Setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa anak yang dahulu masih bayi kini sudah tumbuh menjadi pribadi yang semakin mandiri.

Orang tua mungkin tiba-tiba teringat ketika pertama kali menggendong anak, mengajarinya berjalan, mendengar kata pertamanya, atau menemaninya melewati berbagai tahap perkembangan.

Kenangan tersebut bisa menghadirkan kebahagiaan sekaligus kesedihan.

Dalam psikologi, pengalaman ini dapat dikaitkan dengan emosi campuran atau mixed emotions, yaitu keadaan ketika seseorang merasakan dua emosi yang berbeda secara bersamaan.

Seorang ibu bisa merasa bangga karena anaknya semakin mandiri, tetapi pada saat yang sama merasa sedih karena masa ketika anak selalu membutuhkan kehadirannya perlahan berubah.

Seorang ayah mungkin merasa bahagia melihat anaknya tumbuh besar, tetapi juga mulai menyadari bahwa waktu bersama anak tidak akan selalu sama seperti dahulu.

Perasaan semacam ini bukan sesuatu yang aneh. Perubahan dalam kehidupan keluarga sering kali membawa proses penyesuaian emosional.

Bagi sebagian orang tua, ulang tahun anak juga dapat memunculkan pertanyaan tentang perjalanan pengasuhan mereka sendiri. Apakah mereka sudah memberikan cukup waktu? Apakah mereka terlalu sibuk bekerja? Apakah ada momen yang terlewatkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa membuat ulang tahun terasa lebih emosional daripada yang diperkirakan.

Apa yang bisa dilakukan?

Izinkan diri sendiri merasakan sedih dan bahagia secara bersamaan.

Hindari menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa selalu hadir dalam setiap momen.

Gunakan ulang tahun sebagai kesempatan untuk menghargai perkembangan anak.

Buat tradisi sederhana yang bisa dinikmati bersama setiap tahun.

Fokus pada hubungan yang sedang dibangun, bukan hanya waktu yang telah berlalu.

Anak memang terus bertumbuh, tetapi perubahan tersebut juga membuka kesempatan bagi orang tua untuk mengenal versi baru dari dirinya.

4. Perbandingan Sosial Bisa Membuat Ulang Tahun Terasa Tidak Menyenangkan

Di era media sosial, perayaan ulang tahun sering terlihat jauh lebih meriah daripada kenyataannya.

Kita melihat foto pesta dengan dekorasi indah, kue yang menarik, hadiah mahal, tempat perayaan yang mewah, dan anak-anak yang tampak sangat bahagia. Tanpa disadari, gambaran tersebut dapat membentuk standar baru tentang seperti apa ulang tahun yang dianggap istimewa.

Orang tua mungkin mulai membandingkan kemampuan mereka dengan keluarga lain. Mereka bertanya-tanya apakah perayaan sederhana cukup baik untuk anaknya atau apakah anak akan merasa kecewa karena tidak mendapatkan sesuatu yang sama seperti teman-temannya.

Anak juga bisa terpengaruh oleh perbandingan tersebut. Mereka mungkin melihat teman yang mendapatkan hadiah tertentu, mengadakan pesta besar, atau menerima banyak ucapan selamat.

Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan social comparison, yaitu kecenderungan seseorang menilai dirinya dengan membandingkan keadaan atau pencapaiannya dengan orang lain.

Perbandingan sosial tidak selalu berdampak negatif. Dalam situasi tertentu, hal itu bisa menjadi sumber inspirasi. Namun, ketika seseorang terus membandingkan dirinya dengan standar yang sulit dicapai, perasaan tidak cukup baik dapat muncul.

Bagi orang tua, tekanan ini bisa membuat perayaan yang sebenarnya menyenangkan berubah menjadi beban finansial dan emosional.

Bagi anak, perbandingan dapat membuat mereka berpikir bahwa nilai sebuah ulang tahun ditentukan oleh jumlah hadiah, ukuran pesta, atau banyaknya perhatian yang diterima.

Padahal, pengalaman setiap keluarga berbeda. Tidak semua keluarga memiliki kondisi keuangan, waktu, dan kebiasaan yang sama.

Apa yang bisa dilakukan?

Batasi kebiasaan membandingkan perayaan keluarga dengan unggahan media sosial.

Jelaskan kepada anak bahwa setiap keluarga memiliki cara merayakan yang berbeda.

Ajarkan bahwa hadiah bukan ukuran kasih sayang.

Fokus pada pengalaman yang sesuai dengan kemampuan keluarga.

Hargai hal-hal sederhana yang membuat anak merasa diperhatikan.

Anak perlu memahami bahwa ulang tahun bukan tentang membuktikan bahwa dirinya memiliki lebih banyak daripada orang lain, melainkan tentang menghargai dirinya dan hubungan dengan orang-orang yang menyayanginya.

5. Ulang Tahun Bisa Memunculkan Perasaan Kesepian atau Kenangan yang Menyakitkan

Meskipun ulang tahun identik dengan kebahagiaan, tidak semua orang memiliki pengalaman positif terhadap hari tersebut.

Ada orang tua yang memiliki kenangan masa kecil yang kurang menyenangkan. Mungkin mereka jarang dirayakan, pernah merasa dilupakan, atau mengalami konflik keluarga ketika ulang tahun tiba.

Ketika anak mereka berulang tahun, pengalaman masa lalu tersebut bisa kembali muncul.

Sebagian orang tua mungkin berusaha memberikan perayaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka dapatkan. Mereka ingin memastikan anak tidak mengalami perasaan yang sama seperti dahulu.

Namun, tanpa disadari, mereka bisa memberikan tekanan kepada diri sendiri untuk menciptakan ulang tahun yang sempurna.

Di sisi lain, anak juga bisa mengalami perasaan kesepian. Misalnya, ia berharap teman-temannya datang, tetapi beberapa tidak bisa hadir. Ia mungkin mengharapkan perhatian dari seseorang yang penting baginya, tetapi orang tersebut tidak memberikan ucapan.

Situasi seperti ini dapat membuat ulang tahun terasa menyedihkan.

Dalam psikologi, hari-hari yang memiliki makna emosional khusus terkadang dapat mengaktifkan kembali ingatan dan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Hal ini bisa membuat respons emosional seseorang lebih kuat dibandingkan hari biasa.

Penting untuk tidak menganggap bahwa seseorang tidak bersyukur hanya karena merasa sedih pada hari ulang tahunnya.

Terkadang, seseorang bisa merasa bersyukur atas perhatian yang diterima sekaligus merasa kehilangan atas sesuatu yang tidak dimilikinya.

Apa yang bisa dilakukan?

Berikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan kekecewaan tanpa menghakimi.

Jangan memaksa anak terlihat bahagia hanya karena sedang berulang tahun.

Hindari mengatakan bahwa perasaannya tidak masuk akal.

Jika orang tua memiliki kenangan masa lalu yang menyakitkan, cobalah mengenali pengaruhnya terhadap cara merayakan ulang tahun anak.

Ciptakan pengalaman baru yang lebih aman dan bermakna bagi keluarga.

Jika kesedihan atau kecemasan muncul secara intens dan terus mengganggu kehidupan sehari-hari, mencari bantuan profesional dapat menjadi langkah yang tepat.

6. Perubahan Usia Membawa Kebutuhan Emosional yang Berbeda

Salah satu hal yang sering tidak disadari orang tua adalah bahwa anak tidak selalu menginginkan jenis perayaan yang sama setiap tahun.

Anak yang berusia tiga tahun mungkin senang dengan balon, kue, dan permainan sederhana. Ketika berusia tujuh tahun, ia mungkin lebih tertarik mengundang teman-temannya. Saat memasuki masa remaja, ia mungkin justru ingin merayakan ulang tahun dengan cara yang lebih pribadi.

Perubahan ini merupakan bagian dari perkembangan psikologis anak.

Seiring bertambahnya usia, kebutuhan sosial, kemampuan berpikir, identitas, dan keinginan untuk mandiri juga berkembang.

Pada masa kanak-kanak, anak mungkin lebih banyak mengikuti pilihan orang tua. Namun, ketika memasuki usia yang lebih besar, mereka mulai memiliki preferensi sendiri dan ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Di sinilah konflik terkadang muncul.

Orang tua mungkin masih ingin mempertahankan tradisi lama karena menganggapnya sebagai bagian penting dari keluarga. Sementara itu, anak ingin mencoba sesuatu yang berbeda.

Misalnya, orang tua ingin mengadakan pesta bersama keluarga besar, tetapi anak lebih memilih menghabiskan waktu bersama beberapa teman dekat. Orang tua mungkin menganggap pilihan tersebut kurang meriah, padahal bagi anak, perayaan kecil justru terasa lebih nyaman.

Dalam psikologi perkembangan, kebutuhan akan otonomi atau kemampuan menentukan pilihan sendiri merupakan bagian penting dari pertumbuhan. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih sesuai usianya dapat mendukung rasa percaya diri dan kemandirian.

Apa yang bisa dilakukan?

Tanyakan kepada anak bagaimana ia ingin merayakan ulang tahunnya tahun ini.

Berikan pilihan yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak.

Jangan memaksakan tradisi keluarga tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak.

Hargai perubahan minat dan kepribadian anak.

Libatkan anak dalam merencanakan kegiatan sederhana.

Memberikan ruang bagi anak untuk menentukan pilihan tidak berarti orang tua kehilangan kendali. Justru, hal tersebut membantu anak belajar memahami keinginannya sekaligus mempertimbangkan kebutuhan orang lain.

Bagaimana Membuat Ulang Tahun Lebih Sehat secara Emosional bagi Orang Tua dan Anak?

Setelah memahami berbagai alasan mengapa ulang tahun bisa terasa rumit, penting untuk mengubah cara kita memandang perayaan tersebut.

Ulang tahun tidak harus menjadi hari ketika semua orang wajib bahagia. Tidak perlu ada standar bahwa anak harus tersenyum, orang tua harus terlihat sempurna, atau seluruh kegiatan harus berjalan sesuai rencana.

Ada beberapa pendekatan sederhana yang bisa membantu keluarga menikmati momen tersebut dengan lebih sehat.

1. Utamakan kebutuhan emosional, bukan kemeriahan acara.

Perhatikan apa yang membuat anak merasa aman dan dihargai. Bagi sebagian anak, pesta besar menyenangkan. Bagi anak lainnya, makan bersama keluarga kecil sudah cukup.

2. Berikan ruang untuk berbagai perasaan.

Anak boleh merasa senang, malu, kecewa, atau lelah. Orang tua juga boleh merasa bahagia sekaligus emosional. Semua perasaan tersebut dapat diterima tanpa harus dipaksakan berubah.

3. Hindari menjadikan ulang tahun sebagai ukuran keberhasilan pengasuhan.

Kemampuan orang tua tidak ditentukan oleh mahalnya kue, banyaknya hadiah, atau besarnya pesta. Hubungan yang penuh perhatian dan konsistensi jauh lebih berarti.

4. Ciptakan tradisi yang memiliki makna pribadi.

Misalnya, setiap tahun orang tua dan anak saling menyampaikan hal yang mereka syukuri, menuliskan harapan, atau mengingat pengalaman paling menyenangkan selama setahun terakhir.

5. Rayakan pertumbuhan, bukan hanya bertambahnya usia.

Gunakan kesempatan ini untuk menghargai usaha, keberanian, perkembangan, dan hal-hal baru yang telah dipelajari anak.

Kesimpulan

Ulang tahun memang sering dianggap sebagai momen yang membahagiakan, tetapi kenyataannya bisa menghadirkan emosi yang jauh lebih kompleks bagi orang tua maupun anak.

Ekspektasi yang terlalu tinggi, perhatian yang berlebihan, perasaan kehilangan karena anak semakin besar, perbandingan sosial, kenangan menyakitkan, serta perubahan kebutuhan emosional seiring bertambahnya usia dapat membuat perayaan tersebut terasa rumit.

Memahami hal-hal ini membantu orang tua melihat bahwa tidak semua anak menikmati ulang tahun dengan cara yang sama. Tidak semua perasaan harus terlihat bahagia, dan tidak semua perayaan harus berlangsung sempurna.

Pada akhirnya, ulang tahun bukan sekadar tentang kue, hadiah, dekorasi, atau foto yang indah. Momen tersebut juga merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan, menghargai perjalanan hidup, dan mengingatkan anak bahwa dirinya dicintai tanpa harus memenuhi ekspektasi siapa pun.