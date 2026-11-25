JawaPos.com - Kebiasaan sarapan masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga di Indonesia. Anak yang sulit dibangunkan, tidak berselera makan, hingga cenderung memilih-milih makanan membuat orang tua harus mencari cara agar kebutuhan nutrisi anak tetap terpenuhi sebelum memulai aktivitas.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kualitas asupan pada pagi hari. Sebab, anak yang sudah sarapan belum tentu mendapatkan energi dan zat gizi sesuai kebutuhannya.

Data SEANUTS II (2024) menunjukkan hanya 32 persen anak Indonesia berusia 2-12 tahun yang mengonsumsi sarapan dalam jumlah memadai. Sementara itu, Survei Diet Total Kementerian Kesehatan RI (2020) mencatat 47,7 persen anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan, 66,8 persen anak masih mengonsumsi sarapan dengan kualitas gizi rendah.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan sarapan bukan sekadar memastikan anak makan sebelum berangkat sekolah. Orang tua juga perlu memperhatikan komposisi makanan agar kebutuhan energi dan nutrisi anak dapat terpenuhi.

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Kualitas Sarapan Anak Masih Perlu Diperhatikan Kesibukan orang tua pada pagi hari menjadi salah satu faktor yang membuat penyediaan sarapan kerap dilakukan secara terburu-buru. Tidak sedikit orang tua memilih makanan yang mudah disiapkan agar anak tetap sempat makan sebelum berangkat sekolah.

Namun, kepraktisan sebaiknya tidak mengesampingkan kualitas nutrisi. Sarapan berperan penting dalam menyediakan energi setelah tubuh beristirahat sepanjang malam, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan gizi untuk menunjang aktivitas anak.

Pilihan menu yang kurang beragam juga berpotensi membuat anak kehilangan selera makan. Karena itu, variasi makanan menjadi salah satu hal yang dapat diperhatikan orang tua dalam membangun kebiasaan sarapan.

Sereal yang disajikan bersama susu bisa menjadi salah satu alternatif karena tidak memerlukan proses memasak yang rumit. Meski demikian, orang tua tetap perlu memperhatikan kandungan gula, serat, serta komposisi nutrisi pada produk yang diberikan kepada anak.

Selain sarapan, pemilihan camilan juga tidak kalah penting. Camilan sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan rasa, tetapi juga kandungan nutrisi dan porsinya agar tidak menggantikan kebutuhan makan utama anak.

Senior Marketing Manager Simba Kennard Sohan mengatakan, edukasi mengenai pentingnya sarapan bernutrisi menjadi salah satu komitmen perusahaan melalui sejumlah kegiatan yang dilakukan.

"Kami berkomitmen mengedukasi para orang tua tentang pentingnya sarapan bernutrisi, agar anak tumbuh aktif, ceria, dan percaya diri menjadi Anak Super setiap hari," ujar Kennard.

Tantangan yang perlu diperhatikan orang tua adalah membangun rutinitas makan pagi yang konsisten, menghadirkan menu bervariasi, serta memastikan makanan yang dikonsumsi anak memiliki komposisi gizi seimbang.