JawaPos.com - Orang tua tidak perlu parni ketika anak belum menunjukkan kemampuan yang sama dengan anak seusianya. Dokter spesialis anak (DSA) mengingatkan bahwa setiap anak memiliki ritme tumbuh kembang berbeda, sehingga pencapaian tahap perkembangan tidak selalu berlangsung bersamaan.

Dokter Spesialis Anak Siloam Hospitals Mampang dr. Jeven Reggie Santoso, Sp.A, mengatakan, tumbuh kembang anak mencakup aspek fisik, kognitif, hingga sosial-emosional. Karena itu, orang tua perlu memahami rentang perkembangan yang wajar sesuai usia anak, bukan sekadar membandingkannya dengan anak lain.

"Orang tua sering bertanya apakah anaknya terlambat atau masih dalam batas normal. Jawabannya tidak bisa disamakan untuk setiap anak, karena tiap anak memiliki ritme tumbuh kembangnya sendiri," ujarnya, Rabu (25/11).

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Meski begitu, bukan berarti orang tua bisa mengabaikan tahapan perkembangan anak. Pemantauan secara berkala tetap diperlukan untuk mengenali kemampuan yang sudah dicapai maupun tanda-tanda yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Salah satu panduan awal yang bisa digunakan adalah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Di dalamnya terdapat daftar periksa perkembangan sesuai usia yang dapat membantu orang tua memantau kemampuan anak.

dr. Jeven mengatakan, apabila terdapat tanda yang membuat orang tua ragu, konsultasi dengan dokter diperlukan. Deteksi sejak dini dapat membantu menemukan masalah lebih cepat sehingga penanganannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak.

"Yang penting, orang tua mengenali tahapan perkembangan sesuai usia, memantaunya secara berkala, dan berkonsultasi dengan dokter bila ada tanda yang membuat ragu. Pemantauan sejak dini membantu menemukan hal yang perlu diperhatikan lebih awal, sehingga penanganannya bisa lebih tepat," jelasnya.

Selain perkembangan, kesehatan anak juga perlu dijaga melalui pemeriksaan rutin, imunisasi lengkap sesuai jadwal, serta pemantauan pertumbuhan dan status gizi. Langkah tersebut membantu mengenali kemungkinan gangguan pertumbuhan maupun perkembangan sebelum kondisinya semakin jauh.

Hospital Director Siloam Hospitals Mampang Dr. dr. Wahyuni Dian Purwati, Sp.EM, menyampaikan bahwa pencegahan dan deteksi dini sama pentingnya dengan pengobatan. Menurutnya, pemenuhan hak kesehatan anak bisa dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

"Kesehatan adalah hak setiap anak, dan pemenuhannya dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten: pemeriksaan rutin, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang," katanya.

Ia menambahkan, orang tua tidak harus melakukan pemantauan tumbuh kembang sendirian. Ketika ditemukan kemampuan yang belum tercapai atau muncul kekhawatiran, dokter spesialis anak dapat membantu mengevaluasi kondisi sekaligus menentukan langkah selanjutnya.

Di Siloam Hospitals Mampang, pemantauan dilakukan melalui layanan poli anak, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang. Pemeriksaan tersebut mengacu pada pedoman Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dari Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian, catatan perkembangan anak dalam Buku KIA bisa menjadi bahan evaluasi ketika orang tua melakukan kontrol rutin.

Executive Director Siloam Hospitals Mampang Ratih Hadiwinoto mengatakan, pendampingan juga diperlukan agar orang tua merasa nyaman menyampaikan kekhawatiran mengenai perkembangan buah hati mereka.

"Di balik setiap anak yang bertumbuh, ada orang tua yang juga sedang belajar. Ada rasa bahagia, ada kekhawatiran, dan ada keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik. Kami ingin orang tua merasa didengar dan memiliki tempat untuk bertanya," tandasnya.